التجمع الوطني المسيحي : بيان الدول الإسلامية خطوة دبلوماسية لإلزام الاحتلال بإنهاء الإبادة بغزة

أشاد التجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة بالبيان المشترك الصادر عن 8 دول عربية وإسلامية، معتبراً أنه يمثل خطوة دبلوماسية مهمة للضغط على إسرائيل وإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وقال رئيس التجمع، ديمتري دلياني، إن البيان يحمّل إسرائيل مسؤولية تعطيل تنفيذ خطة وقف الإبادة في غزة، مشدداً على أن أهميته الحقيقية تكمن في ترجمة مضمونه إلى إجراءات فورية وملزمة تمنع مواصلة العمليات العسكرية وتضمن الانسحاب من القطاع.

وأوضح دلياني أن البيان أكد قبول الفصائل الفلسطينية بخريطة الطريق، التي تتضمن حصر السلاح، وانسحاب الجيش الإسرائيلي، ونشر قوة دولية، وتسليم إدارة قطاع غزة إلى اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، إلى جانب البدء في عملية إعادة الإعمار.

ودعا رئيس التجمع، الإدارة الأميركية و«مجلس السلام» إلى إعلان جدول زمني ملزم لتنفيذ الخطة، ووضع آلية دولية للتحقق من الالتزام ببنودها، بما يضمن انسحاب القوات الإسرائيلية وبدء إعادة إعمار غزة.

وأكد دلياني ضرورة أن تقود هذه الإجراءات إلى إنهاء معاناة الفلسطينيين، وضمان حق الشعب الفلسطيني في العيش بأمان وكرامة على أرض وطنه.