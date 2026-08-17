وزير المالية الإسرائيلي: القضاء الكامل على حماس لن يتحقق دون احتلال قطاع غزة والسيطرة عليه

أكد وزير المالية الإسرائيلي، أن القضاء الكامل على حماس لن يتحقق دون احتلال قطاع غزة والسيطرة عليه وإقامة مستوطنات فيه، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، رحبت حركة حماس، اليوم، بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي دعا فيها إسرائيل إلى وقف هجماتها على قطاع غزة، معتبرة أنها تأكيد على التزامه بمسار وقف إطلاق النار.

وقالت الحركة، في بيان نقلته قناة "العربية" السعودية، إنها "ترحب بالتزام ترامب بمسار وقف إطلاق النار في غزة"، مشيرة إلى أن دعوته لوقف الضربات الإسرائيلية تمثل خطوة إيجابية نحو تهدئة الأوضاع.

وجددت حماس تأكيدها على ضرورة التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإنهاء الحرب في القطاع.

وأوضحت أن ذلك يأتي في ظل استمرار الجهود الإقليمية والدولية لدفع المفاوضات الرامية إلى تثبيت التهدئة وتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة.