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شوبير يكشف تفاصيل رحيل تريزيجيه عن الأهلي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يكشف تفاصيل رحيل تريزيجيه عن الأهلي

تريزيجيه
تريزيجيه
ياسمين تيسير

كشف الإعلامى أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق  تفاصيل رحيل محمود حسن تريزيجيه لاعب الفريق الكروى بالنادى الأهلى لنادى الرياض السعودي

وأكد شوبير، خلال تصريحات إذاعية ان الحديث المتكرر عن راتب تريزيجيه داخل الأهلى تسبب فى استياء اللاعب وغضبه

وأضاف ان تريزيجيه يري انه ترك الاحتراف الاوروبي ووقع خمس سنوات وجاء ذلك مقابل مبلغ قليل وضحى بأموال  كان ممكن يحصل عليها فى الخارج

وتابع “تريزيجيه كان بيسأل: إيه المشكلة إن راتبى يبقى كبير فى الأهلى؟ وهل أنا قدمت للنادى ولا لا؟ من وجهة نظرى كان أفضل لاعب فى الأهلى الموسم الماضي”

وواصل أن تلك الضغوط الإعلامية دفعت اللاعب إلى الترحيب بعرض نادى الرياض السعودى، بالإضافة إلى أنه عندما استفسر الأهلى عن موقفه، أبدى موافقته على خوض التجربة

تريزيجيه الاهلي الرياض

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