تياجو ألكانتارا: بيدري أفضل لاعب وسط في العالم.. ولامين يامال يصنع الفارق دائمًا

أعرب النجم الإسباني المعتزل تياجو ألكانتارا عن إعجابه الكبير بما يقدمه ثنائي برشلونة بيدري ولامين يامال، مؤكدًا أن الأول هو أفضل لاعب خط وسط في العالم حاليًا، بينما يمتلك الثاني كل المقومات التي تؤهله ليصبح الأفضل عالميًا خلال السنوات المقبلة.

وجاءت تصريحات ألكانتارا خلال مقابلة أجراها مع المدافع الإنجليزي السابق ريو فرديناند عبر قناته الرسمية على منصة "يوتيوب"، حيث تحدث عن تجربته الأخيرة داخل برشلونة، وأشاد بعدد من النجوم والمدربين الذين عمل معهم.

إشادة كبيرة بلامين يامال

وأكد لاعب برشلونة السابق أن اعتزاله مؤخرًا منحه فرصة للتدرب مع لاعبي الفريق الأول، وهو ما سمح له بمشاهدة إمكانيات لامين يامال عن قرب.

وقال: "الأمر الجيد في اعتزالي مؤخرًا هو أنه كان لا يزال لدي الإيقاع المناسب للتدرب معهم. في المباريات المصغرة خلال التدريبات، كان لامين يامال يصنع الفارق دائمًا، وكنت تعلم أن الفريق الذي يلعب معه سيفوز بالتأكيد".

وأضاف: "إنه يقدم مستويات رائعة في كأس العالم، وأحدث تغييرًا كبيرًا في منتخب إسبانيا، فلماذا لا يصبح أفضل لاعب في العالم خلال السنوات المقبلة؟".

موهبة استثنائية ونضج مبكر

وأشار ألكانتارا إلى أن كرة القدم الحديثة أصبحت تعتمد بصورة أكبر على السرعة البدنية وسرعة اتخاذ القرار، معتبرًا أن لامين يامال يمتلك هذه الصفات رغم صغر سنه.

وقال: "كرة القدم أصبحت تعتمد أكثر على الجانب البدني لأن اللاعبين يتخذون القرارات بسرعة كبيرة. إنه فتى ناضج للغاية ويعيش الحياة التي يستحقها، وهو من سيقرر إذا كان سيواصل اللعب في أعلى المستويات، لأنه يمتلك بالفعل الهالة الخاصة بالنجوم".

هانز فليك نموذج للمدرب

كما أشاد ألكانتارا بالمدير الفني الألماني هانز فليك، الذي عمل معه ضمن الجهاز الفني لبرشلونة خلال الموسم الماضي، مؤكدًا أنه تعلم منه الكثير على المستوى الإنساني.

وقال: "لقد تعلمت منه كيف يجب أن يتصرف المدرب كإنسان، وكيف يدير مجموعة من اللاعبين".

ولم ينس النجم الإسباني الإشادة بعدد من المدربين الذين تركوا بصمة في مسيرته، وعلى رأسهم بيب جوارديولا، ولويس إنريكي، ويورجن كلوب.

بيدري الأفضل في العالم

وفي ختام المقابلة، طلب ريو فرديناند من ألكانتارا اختيار أفضل ثلاثي في خط الوسط حاليًا، فاختار ديكلان رايس، وفيتينيا، وبيدري.

وأوضح سبب اختياره قائلاً: "ديكلان رايس يقدم أفضل مستوياته في مركز رقم 8، لكنني أحتفظ بهذا المركز لبيدري، لأنه أفضل لاعب خط وسط في العالم. لقد تدربت معه كلاعب، ثم عملت معه كمدرب".

واختتم ألكانتارا حديثه بتشبيه بيدري بأسطورة برشلونة ومنتخب إسبانيا أندريس إنييستا، في إشارة إلى التشابه الكبير بينهما في الرؤية، والمهارة، والقدرة على التحكم في إيقاع اللعب وصناعة الفارق داخل الملعب.