إسبانيا تتأهل إلى ثمن نهائي مونديال 2026 بثلاثية في شباك النمسا

حسم منتخب إسبانيا تأهله إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره النمساوي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ32 على ملعب صوفي في لوس أنجلوس، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وجاءت بداية الأهداف عن طريق ميكيل أويارزابال في الدقيقة 36، قبل أن يضيف بيدرو بورو الهدف الثاني في الدقيقة 66، ثم عاد أويارزابال ليختتم الثلاثية في الدقيقة 89، ليؤكد تفوق "لا روخا" ويقود فريقه لعبور مستحق إلى الدور المقبل.

وشهدت المباراة جدلًا تحكيميًا بعد الإشارة إلى واقعة إلغاء هدف للاعب مارك كوكوريلا، وسط اعتراضات على القرار التحكيمي.

وبهذا الفوز، يواصل المنتخب الإسباني مشواره في البطولة بقوة، منتظرًا في دور الـ16 الفائز من مواجهة البرتغال وكرواتيا، والتي ستُحسم في وقت لاحق من منافسات اليوم.

وكان المنتخب الإسباني قد تأهل إلى دور الـ32 بعدما تصدر مجموعته في الدور الأول، ليؤكد من جديد جاهزيته للمنافسة على اللقب في النسخة الحالية من المونديال.