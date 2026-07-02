هشام نصر: سر التتويج بالدوري هو الاستمرار في تجربة المدير الرياضي

أكد هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن قرار مجلس الإدارة بالتمسك باستمرار تجربة المدير الرياضي كان أحد أهم أسباب تتويج الفريق بلقب الدوري، رغم الصعوبات الكبيرة التي واجهت النادي خلال الموسم الماضي.

وقال هشام نصر، خلال حواره مع بودكاست "زملكاوي" عبر تطبيق "زملكاوي": "الموسم الماضي كان الأصعب، والنتيجة التي تحققت كانت تتويجًا لمجهودات كبيرة جدًا بذلها الجميع، من أصغر فرد إلى أكبر مسؤول، سواء في مجلس الإدارة أو النادي أو جهاز الكرة أو الإعلام".

وأضاف: "أنا دائمًا أحب العمل الجماعي، ولا أنسب النجاح لشخص واحد، لأن كل فرد كان له دور محدد قام به بأفضل شكل ممكن، والحمد لله تُوج هذا المجهود بالفوز بدرع الدوري".

وأوضح نائب رئيس الزمالك أن التمسك بتجربة المدير الرياضي كان قرارًا مهمًا، قائلاً: "سر التتويج بالدوري هو الاستمرار في التجربة، عندما اتخذنا قرار تطبيق نظام المدير الرياضي ومنحناه الصلاحيات اللازمة، واجهتنا بعض الصعوبات، لكننا رفضنا هدم التجربة عند أول أزمة".

وتابع: "كانت هناك مؤشرات إيجابية منذ البداية، وأنا دائمًا أؤمن بأن الفوز بالبطولات لا يُصنع داخل الملعب فقط، بل هو نتيجة العمل الذي يتم خارجه".

وشدد هشام نصر على أهمية الحوار داخل منظومة العمل، قائلاً: "لا أحب وصف اختلاف وجهات النظر بالخلافات، لكنها نقاشات طبيعية في أي مؤسسة ناجحة، وخلال الفترة الحالية نعقد اجتماعات مستمرة لمناقشة كل الملفات الخاصة بالموسم الجديد".

وأضاف: "عندما أختار مديرًا رياضيًا أو مديرًا تنفيذيًا، فأنا أختاره لخبرته ورؤيته، وإذا كنت سأملي عليه كل القرارات، فلماذا أحضرته من الأساس؟ التخصص أصبح ضرورة في كرة القدم الحديثة".

واختتم تصريحاته قائلاً: "درع الدوري زاد من ثقتنا في استمرار التجربة، وسأكشف سرًا، الخطة التي وضعناها منذ البداية لم تكن تستهدف الفوز بالدوري، بل كان هدفنا التأهل إلى دوري أبطال أفريقيا، وعندما تحقق أكثر مما خططت له، فهذا يعد نجاحًا كبيرًا".