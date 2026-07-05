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مُحلل رياضي: موقف هيثم حسن «سليم».. وتأخر تغيير الجنسية الرياضية حرمه من أول مباراتين
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مُحلل رياضي: موقف هيثم حسن «سليم».. وتأخر تغيير الجنسية الرياضية حرمه من أول مباراتين

هيثم حسن
هيثم حسن
علا محمد

أكد المحلل الرياضي وسيم أحمد عضو لجنة المحترفين السابق باتحاد الكرة أن موقف اللاعب هيثم حسن من تمثيل منتخب مصر أمام أستراليا أمس في كأس العالم 2026 قانوني وسليم تمامًا، موضحًا أن هناك فارقًا بين الحصول على جواز السفر المصري وبين تغيير الجنسية الرياضية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأوضح وسيم أحمد، في تصريحات عبر برنامج "الكابتن" مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة dmc: "يجب التفرقة بين أمرين، الأول هو الحصول على جواز السفر المصري، والثاني تغيير الجنسية الرياضية، الأمر مختلف تمامًا".

وتابع: "الجزء الأول الخاص بالحصول على جواز السفر المصري ده أمر منتهي والإداريين في المنتخب أنهوا كل الورق، وفيفا بيطلب من فترة أن يكون اللاعب متسجل على النظام إنه مصري ويمتلك جواز سفر مصري".

وأكمل: "ما تأخر هو تغيير الجنسية الرياضية، وتم التقدم بطلب للاتحاد الدولي بتغيير الجنسية الرياضية من الفرنسية لـ المصرية، وهيثم داخل الاتحاد الدولي متسجل "فرنسي"، وهذا الأمر جديد علينا في مصر".

وذكر: "حصل تدراك للموقف في الأيام الأخيرة وهو ما منع مشاركة هيثم في أول مباراتين للمنتخب في كأس العالم ضد بلجيكا ونيوزيلندا، والمنتخب النيوزيلندي تقدم بشكوى ضدنا ولو هيثم شارك كان المنتخب سيتعرض لعقوبات كبيرة، خسارة المباراة بنتيجة 3-0، وحرمان هيثم من تمثيل مصر لفترة طويلة".

واستكمل: "تم حل الأمر بشكل نهائي، وكان يحق لهيثم المشاركة بداية من مباراة إيران في الجولة الأخيرة، ومشاركته أمام أستراليا سليمة 100%".

وأضاف: "هناك منصة رسمية تابعة لـ فيفا يظهر عليها الجنسية الرياضية للاعبين، وإن نظرنا سنجد أن هيثم لا يزال متواجدًا بالجنسية الفرنسية، وهذا ليس خطأ ولكنه تحديث فقط من الاتحاد الدولي وستغير خلال أيام".

واختتم وسيم حديثه قائلا: "حتى في حال تقدم الأرجنتين بشكوى ضد مصر بسبب هيثم فلن تؤثر لأن موقفنا سليم 100%، واللاعب يحق له المشاركة مع الفراعنة في أي لقاء".

المحلل الرياضي وسيم أحمد اتحاد الكرة هيثم حسن فيفا كأس العالم أستراليا

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