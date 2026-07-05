قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موجة حر ورطوبة تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع
قائمة طويلة .. هؤلاء غابوا عن جنازة الخميني
نزل 10 جنيهات..سعر الذهب الآن
صدمة .. 34.23% نسبة نجاح طلاب الفرقة الأولى بطب أسنان سوهاج
بـ30 مليون شيكل.. إسرائيل تخطط لإقامة فنادق في الضفة الغربية
حكومة الاحتلال: خطة بـ27 مليون شيكل لتشجيع بناء الفنادق في مستوطنات الضفة
4 قيادات نسائية تزرن البحيرة لمتابعة الخدمات المقدمة للمرأة والأسرة
أيمن يونس: ميسي لاعب "ملموس".. ودفاع الأرجنتين ثغرة واضحة لمنتخب مصر
قرار مفاجئ يهز Arattai.. منافس واتساب الهندي يهاجم ميزة أسماء المستخدمين
وزارة التموين توضح طريقة إعادة التشغيل البطاقات.. وياسمين عز تنفعل بسبب الأهلي والزمالك.. ومفاجأة بشأن الذهب.. أخبار التوك شو
الحكومة: خطة متكاملة لرفع كفاءة الإنترنت الثابت والمحمول
بعد انتشار العقارب في بعض المناطق. أعراض اللدغة والإسعافات الأولية المنقذة للحياة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بـ30 مليون شيكل.. إسرائيل تخطط لإقامة فنادق في الضفة الغربية

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

وافقت حكومة الإحتلال الإسرائيلي على خطة لإقامة فنادق في الضفة الغربية ورصدت 30 مليون شيكل، نحو 10 ملايين دولار، لهذا المشروع.

وتهدف الخطة إلى إقامة مستوطنات دائمة في موقعين استراتيجيين بالضفة الغربية غرب بنيامين على الطريق الجبلي الرابط بين القدس ووسط البلاد، وشرق بنيامين المطل على وادي الأردن.

و أفادت الحكومة في بيان لها: "تهدف الخطة إلى إزالة العقبات في مجال التخطيط و تقديم منح تشجيعية لإقامة فنادق في المنطقة".

وقال وزير السياحة الإسرائيلي حييم كاتس: "سنحقق الإمكانات السياحية الهائلة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".
وكشف يسرائيل غنتس رئيس مجلس مستوطنات منطقة بنيامين الإسرائيلية، مطلع يوليو الجاري، عن خطة استيطانية جديدة وصفها بالأكبر والأهم خلال عقود، مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية.

حكومة الإحتلال الإسرائيلي فنادق الضفة الغربية مستوطنات دائمة بنيامين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات الغش

تداول إجابات امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 بتيليجرام والتعليم تتحرك

وزير التربية والتعليم

ضبط مصوري امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 واتخاذ الإجراءات القانونية

سكالوني

الأرجنتين ترفع درجة الحذر .. «سكالوني» يؤكد: مصر ليست كاب فيردي ومواجهتها ستكون مختلفة

أسعار الذهب اليوم

نزل 320 جنيها.. أسعار الجنيه الذهب الآن وعيار 21 يواصل الهبوط

الصور المتداولة

تداول صورة مزعومة لامتحان انجليزي الثانوية العامة "على سجادة"|والتعليم تحقق

امام عاشور

نجم الزمالك السابق: بعيدًا عن الانتماءات .. إمام عاشور الأفضل ويستحق 100 مليون

هيثم حسن

مُحلل رياضي: موقف هيثم حسن «سليم».. وتأخر تغيير الجنسية الرياضية حرمه من أول مباراتين

حالة الطقس

الحرارة تلامس 44 درجة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد

ترشيحاتنا

البترول

خبيرة: سداد مستحقات الشركاء الأجانب أعاد الثقة لقطاع البترول وفتح الباب أمام الاستثمارات

المدارس التكنولوجي

خبير تربوي: المدارس التكنولوجية لم تعد بديلًا للثانوية العامةبل مسار يواكب سوق العمل

صورة ارشيفية

تصعيد جديد في مدينة الأبيض..هجمات بالمسيّرات تستهدف مرافق حيوية ومراكز إيواء للنازحين

بالصور

بإطلالة تتجاوز 5 ملايين جنيه.. هيفاء وهبي تحيي حفل زفاف في دبي

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رجل الأقدار

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الكنز

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

المزيد