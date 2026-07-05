بـ30 مليون شيكل.. إسرائيل تخطط لإقامة فنادق في الضفة الغربية

وافقت حكومة الإحتلال الإسرائيلي على خطة لإقامة فنادق في الضفة الغربية ورصدت 30 مليون شيكل، نحو 10 ملايين دولار، لهذا المشروع.

وتهدف الخطة إلى إقامة مستوطنات دائمة في موقعين استراتيجيين بالضفة الغربية غرب بنيامين على الطريق الجبلي الرابط بين القدس ووسط البلاد، وشرق بنيامين المطل على وادي الأردن.

و أفادت الحكومة في بيان لها: "تهدف الخطة إلى إزالة العقبات في مجال التخطيط و تقديم منح تشجيعية لإقامة فنادق في المنطقة".

وقال وزير السياحة الإسرائيلي حييم كاتس: "سنحقق الإمكانات السياحية الهائلة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".

وكشف يسرائيل غنتس رئيس مجلس مستوطنات منطقة بنيامين الإسرائيلية، مطلع يوليو الجاري، عن خطة استيطانية جديدة وصفها بالأكبر والأهم خلال عقود، مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية.