"الفاو": التعاونيات ركيزة لتعزيز صمود المجتمعات الريفية في لبنان

أكدت ممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في لبنان نورة أورابح حداد، اليوم الأحد، أن التعاونيات تمثل نموذجًا عمليًا قائمًا على التضامن والثقة والمسؤولية المشتركة، مشيرة إلى أن العمل الجماعي يعزز قدرة المزارعين والصيادين والمنتجين على إدارة المخاطر وتحسين الإنتاجية والوصول إلى الأسواق، فيما يمتد دعم الفاو إلى بناء مؤسسات ريفية قوية ومستدامة تسهم في خلق فرص اقتصادية وتعزيز التنمية المحلية.

من جهتها، قالت المديرة العامة للتعاونيات في وزارة الزراعة اللبنانية جلوريا أبوزيد، إن التعاونيات تؤكد أن القوة الحقيقية تكمن في تضافر الجهود لا في المنافسة، معتبرة أن التضامن والثقة والقيم التعاونية تشكل أساسًا لبناء عالم أفضل وأكثر تماسكًا.

وذكرت منظمة "الفاو" أن برنامجها المشترك مع وزارة الزراعة، بدعم من حكومة كندا، أسهم بين عامي 2019 و2024 في دعم أكثر من 250 مجموعة تقودها نساء في مختلف المناطق اللبنانية، واستفادت 265 مجموعة من برامج التدريب، فيما حصلت 143 مجموعة على تجهيزات إنتاجية، بالتوازي مع تعزيز قدرات المديرية العامة للتعاونيات وتطوير نظام إدارة معلوماتها، مؤكدة استمرارها في دعم العمل الجماعي لبناء نظم زراعية وغذائية أكثر صمودًا واستدامة في لبنان.