تعرضت للإغماء.. النقابة العامة تعلن استقرار الحالة الصحية لمعلمة المرج

أعلنت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية استقرار الحالة الصحية للمعلمة لمياء حلمي، بعد تعرضها لحالة إغماء أثناء أداء مهامها في مراقبة امتحان مادة اللغة الإنجليزية للشهادة الثانوية العامة، داخل لجنة أنور السادات بمنطقة المرج، اليوم.

وأوضحت النقابة، أن المعلمة أصيبت بارتفاع في ضغط الدم، وتم نقلها إلى مستشفى اليوم الواحد، حيث تلقت الإسعافات اللازمة وخضعت للفحوصات الطبية للاطمئنان على حالتها الصحية، قبل أن تغادر المستشفى عقب استقرار حالتها.

امتحان اللغة الانجليزية

وفي أعقاب الواقعة، كلف خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، سيد آدم رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بشرق القاهرة، بمتابعة الحالة الصحية للمعلمة والتأكد من تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.

وأكد سيد آدم أن المعلمة غادرت المستشفى بعد تحسن حالتها، مشيرًا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها لحالة إغماء، نظرًا لمعاناتها من مشكلات صحية مرتبطة بارتفاع ضغط الدم.

وأكدت النقابة العامة للمهن التعليمية استمرار غرفة العمليات في متابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة بجميع المحافظات، والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة أو بلاغات تخص المعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، بما يضمن توفير الدعم اللازم لهم والحفاظ على سلامتهم أثناء أداء مهامهم.

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