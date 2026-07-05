الزناتي يزور نقابة أوريجون التعليمية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات

قام خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وياسر عرفات، عضو مجلس النواب وعضو مجلس إدارة صندوق زمالة المعلمين، بزيارة مقر نقابة أوريجون التعليمية (OEA) بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على هامش مشاركتهما في فعاليات الاجتماع السنوي للاتحاد الوطني للتعليم الأمريكي (NEA) .

وتأتي الزيارة في سياق حرص نقابة المهن التعليمية المصرية على توسيع آفاق التعاون مع كبرى المنظمات والنقابات التعليمية حول العالم، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في دعم المعلمين، وتطوير العمل النقابي، وتعزيز الخدمات المقدمة لأعضاء المهنة.

واطلع الوفد المصري، خلال الزيارة، على تجربة نقابة أوريجون التعليمية باعتبارها واحدة من أكبر النقابات التعليمية على مستوى ولاية أوريجون، حيث تمثل ما يقرب من 42 ألف عضو، من بينهم المعلمون، والأخصائيون، وموظفو الدعم التعليمي، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، إلى جانب الأعضاء المتقاعدين من المعلمين، بما يعكس تنوع الفئات التي تمثلها النقابة ودورها المؤثر في دعم منظومة التعليم داخل الولاية.

كما استمع الوفد إلى عرض حول آليات عمل الجمعية، وبرامجها في الدفاع عن حقوق العاملين بقطاع التعليم، وتطوير بيئة العمل، وتقديم برامج التدريب والتأهيل المهني، فضلاً عن الخدمات الاجتماعية والمهنية التي توفرها لأعضائها، بما يسهم في الارتقاء بمستوى المهنة وتعزيز مكانة المعلم داخل المجتمع الأمريكى.

ووجه خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، الشكر إلى السيد انريكى فريرا

رئيس O.E.A نقابة التعليم فى أوريجون ، والسيدة تيريسي آن نلسن ، الرئيسة التنفيذية لنقابة التعليم فى أوريجون الأمريكية، على اتاحه الفرصة لتبادل الخبرات.

جهود كبيرة لتطوير التعليم

وأكد نقيب المعلمين خلال اللقاء أن التعليم في مصر يحظى بكل الدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف بناء الإنسان المصري من خلال منظومة تعليم حديثة ومتطورة، موضحا أن الدولة المصرية تقوم بجهود كبيرة لتطوير التعليم من خلال إنشاء آلاف المدارس الجديدة في مختلف المحافظات ، والتوسع في إنشاء الجامعات ، وتدريب المعلمين ورفع كفاءتهم المهنية، وتطوير التعليم الفني وربطه باحتياجات الصناعة وسوق العمل، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص ، وتحسين البنية التحتية الرقمية بالمنشآت التعليمية وربط المدارس بشبكات الإنترنت.

وأوضح "الزناتي" ، أن نقابة المهن التعليمية المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز العلاقات مع المنظمات النقابية الدولية، انطلاقًا من إيمانها بأن تبادل الخبرات والتجارب الناجحة يمثل أحد أهم أدوات تطوير العمل النقابي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمعلمين.

وأوضح خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن نقابة المهن التعليمية المصرية تمتلك تجربة ممتدة في رعاية المعلمين والدفاع عن حقوقهم، وتسعى باستمرار إلى الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجالات التنمية المهنية، والرعاية الاجتماعية، والخدمات المقدمة لأعضاء النقابة، بما ينعكس إيجابًا على المعلم المصري ودوره في بناء الأجيال.

وأشار الزناتي إلى أن اللقاء تناول عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها سبل دعم المعلمين، وتحسين أوضاعهم المهنية، وتبادل الخبرات في مجالات العمل النقابي، وتدريب المعلمين، واستخدام الذكاء الاصطناعي لدعم العملية التعليمية.

وأكد ياسر عرفات عضو مجلس النواب وعضو إدارة صندوق زمالة المعلمين، أن الزيارة تمثل فرصة مهمة للتعرف على التجارب الدولية الرائدة في إدارة الخدمات الاجتماعية والمزايا المقدمة لأعضاء النقابات التعليمية، بما يفتح المجال أمام تبادل الأفكار والاستفادة من النماذج الناجحة التي يمكن توظيفها بما يتناسب مع طبيعة العمل النقابي في مصر.

وأعرب السيد انريكى فريرا رئيس نقابة التعليم فى أوريجون O.E.A ، عن سعادته باستقبال وفد نقابة المهن التعليمية المصرية، مؤكدا أن مثل هذه الزيارات تسهم في بناء جسور التعاون بين المنظمات النقابية حول العالم، وتفتح المجال أمام تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في دعم المعلمين والارتقاء بمهنة التعليم.

وأشارت السيدة تيريسي آن نلسن ، الرئيسة التنفيذية لنقابة التعليم فى أوريجون الأمريكية، إلى أن نقابة أوريجون تؤمن بأن التحديات التي تواجه المعلمين أصبحت ذات طابع عالمي، الأمر الذي يستلزم تعزيز التواصل والعمل المشترك بين النقابات التعليمية في مختلف الدول.

وأشادت "تيريسى" بالدور الكبير الذى تقوم به نقابة المهن التعليمية المصرية ، وأنها تمثل شريكًا مهمًا في المنطقة العربية، وثمنت الدور الذي يقوم به خلف الزناتي في تعزيز التعاون النقابي على المستويين العربي والدولي، كما أعربت عن تطلعها إلى توسيع مجالات التعاون مع النقابة المصرية من خلال تبادل الزيارات والبرامج التدريبية والخبرات المهنية، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمعلمين، ويدعم الجهود المشتركة للارتقاء بجودة التعليم وتحسين أوضاع العاملين في القطاع التعليمي.

وتعد نقابة أوريجون التعليمية (OEA) من أبرز النقابات المهنية في قطاع التعليم داخل الولايات المتحدة، حيث تمثل نحو 42 ألف عضو من مختلف العاملين في المنظومة التعليمية، كما أنها أحد الأعضاء الفاعلين في الاتحاد الوطني للتعليم (NEA)، أكبر منظمة نقابية تعليمية في الولايات المتحدة، تضم نحو 3.2 مليون عضو من المعلمين والعاملين بالتعليم في مختلف الولايات الأمريكية.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من اللقاءات التي يجريها وفد نقابة المهن التعليمية المصرية مع عدد من المؤسسات والنقابات التعليمية الأمريكية، بهدف بناء شراكات مهنية، وتعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات في المجالات المرتبطة بتطوير التعليم والعمل النقابي، بما يدعم جهود الارتقاء بمهنة التعليم وتعزيز مكانة المعلم باعتباره الركيزة الأساسية لتطوير المنظومة التعليمية، ضمن المشاركة فى أعمال الاجتماع السنوي للاتحاد الوطني للتعليم بالولايات المتحدة الأمريكية (NEA)