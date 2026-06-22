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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مد فترة تقدم المعلمين والاخصائيين للحصول على شهادة الصلاحية حتى 22 يوليو

الأكاديمية المهنية للمعلمين
الأكاديمية المهنية للمعلمين
ياسمين بدوي

قررت الأكاديمية المهنية للمعلمين ، مد فترة تقدم المعلمين والاخصائيين المساعدين للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للتعيين على وظيفة معلم أو ما يعادلها ، حتى الأربعاء 22 يوليو 2026

الأكاديمية المهنية للمعلمين: مد فترة التقدم لتدريبات النقل والتسكين حتى 22 يوليو


كما قررت الأكاديمية المهنية للمعلمين ، مد فترة التقدم لتدريبات النقل والتسكين إلى وظائف المعلمين حتى يوم الأربعاء الموافق 22 يوليو 2026 ، بنفس ذات الشروط والضوابط السابق إعلانها

شروط الترشح للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي

May be an image of ‎ticket stub and ‎text that says '‎Avahing Prulrasikanai التاريخ ٢٩/٦/٢٦ المهنية للم_هملمين بتاريخ (جميع المحافظات) المهنية للمعلمين على مصلحة السادة المعلمين الأخصائيين المساعدين للتعيين معلم والحاقا بتاريخ ۲۶/۱/۱۱۱۱ (0v9) بتاريخ ٢٢٢٢٢/۱١ يرحى من الأريعاء ۲۳/۲/۲۲۲۲ بنٹس الشروط للستتدمين للحصول على الصادرة برقم التكرم بالعلم التنبيه المشدد بتعميم كتابنا على ديوان وجميع عليها بالعلم بالتعميم على اعتبار الأمر هام جدا وعاجل للغاية وتحت رعاية سيادتكم برجاء التكر الإدارات وجميع الإلكتروني الخاص ،بالمديرية، الشخصية التحية ملدير الإدارة العامة لصلاحية الترقي ،یُعتمد، مدير الأكايمية المهنية للمعلمين شرف_يها أشرف بهجات الإادارة المركزية وتتفول تظولرجها التطيم. بالأكالوسية الأكانسهة المهنية للمعلمين بالمعافظت بالأكاليمية. www.pat.edu.eg الادارة للمطمين- المتيلة التطبيية :فاکس: CamScanner- المسح‎'‎‎

وكانت قد أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين ، أنه يتم الترشح للإجراءات اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائي التكنولوجيا وإخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات لكل من يستوف كافة الشروط الآتية:

  •  أن يكون المعلم شاغلا لإحدى وظائف المعلمين اعتبارا من 1 يناير وما قبلها.
     
  •  أن يكون المعلم المرشح قد أتم خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة في 31 ديسمبر.
     
  •  أن يكون المعلم المرشح حاصلا على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في سنتين سابقتين مباشرة على النظر في الترقية 
  •  أن يكون المعلم المرشح على رأس العمل.
    وتقع على الإدارات التعليمية والمدارس مسئولية التحقق من صحة ذلك.

وتم التنبيه على المختصين بالمديريات، ومديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس الواقعة في نطاق المديريات التعليمية بوجوب استيفاء توقيع كافة شاغلي وظائف المعلمين أو ما يقابلها التابعين لهم بالعلم على بدء إجراءات الترشح اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى وظائف المعلمين، ويقع على المختصين بالمديريات، ومديري الإدارات التعليمية، ومديري المدارس مسئولية عدم استيفاء توقيع المعلم المرشح بالعلم، ولا يعتد بأي طلب يقدم للترشح بعد المواعيد المحددة بكتابنا هذا.

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