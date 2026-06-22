جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا يمتحن الطلاب غداً ؟

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بناءا على جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ، من المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة 2026 بالشعبتين العلمية والأدبية "النظام الجديد" ، غداً الثلاثاء 23 يونيو 2026 امتحان اللغة الأجنبية الثانية ، وذلك من 9 صباحا حتى 11 صباحا

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : وفي جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام القديم ، يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية امتحاني الاقتصاد والاحصاء

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المكفوفين ، يؤدي طلاب الثانوية العامة 2026 المكفوفين غداً الثلاثاء 23 يونيو 2026 امتحان التربية الوطنية



وأكد خالد عبد الحكم، مستشار وزير التربية والتعليم لشؤون الامتحانات والمشرف على الإدارة المركزية للامتحانات، أن امتحانات الثانوية العامة 2026 تُعقد بنظام التجمعات الامتحانية، في إطار خطة الوزارة لإحكام السيطرة على اللجان وتيسير إجراءات التأمين والمتابعة الميدانية، بما يسهم في توفير بيئة امتحانية منضبطة وآمنة للطلاب.

وأوضح أن كل مجمع امتحاني يضم عددًا من المدارس، مع تخصيص مدخل مستقل لكل لجنة داخل المجمع، بما يضمن تنظيم حركة دخول الطلاب ومنع التكدس أمام اللجان، ويساعد على تحقيق الانسيابية المطلوبة في إجراءات الدخول والتفتيش.

وأكد خالد عبد الحكم أنه تم توجيه رؤساء اللجان ببدء إجراءات تفتيش الطلاب اعتبارًا من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لضمان الانتهاء من جميع الإجراءات قبل موعد بدء الامتحان، مع التأكيد على ضرورة تواجد جميع الطلاب داخل اللجان في موعد أقصاه الساعة الثامنة وخمسون دقيقة صباحًا.

كما شدد على الالتزام بالمواعيد المحددة لتوزيع كراسات الأسئلة وأوراق الإجابة، وعدم حدوث أي تأخير في بدء الامتحان، بما يضمن سير العملية الامتحانية بصورة منتظمة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وتُعقد الامتحانات هذا العام داخل 613 مجمعًا امتحانيًا تضم 2032 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحقيق الانضباط وحسن تنظيم أعمال الامتحانات.

وجدير بالذكر، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة 2026 بلغ 921 ألفًا و709 طلاب وطالبات بالنظامين الجديد والقديم، منهم 3403 طلاب بالنظام القديم، و918 ألفًا و306 طلاب بالنظام الجديد، بما يعكس حجم الجهود المبذولة لضمان انتظام العملية الامتحانية وتوفير المناخ الملائم لأداء الامتحانات على مستوى الجمهورية.