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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم: امتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل .. واللجان اليوم هادئة

غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم
غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم
ياسمين بدوي

انطلقت صباح اليوم الأحد امتحانات الثانوية العامة 2026 ، وسط استعدادات مكثفة ومتابعة دقيقة من غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير بيئة آمنة ومنضبطة لجميع الطلاب.

وقد أدى طلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والجديد، وشعبتيها الأدبية والعلمية، في الفترة الأولى الامتحان في مادة التربية الدينية بإجمالي عدد (868.896) طالب/ وطالبة أمام (2032) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وفي الفترة الثانية أدى عدد (876.384) طالبًا وطالبة الامتحان في مادة التربية الوطنية.

كما أدى عدد (284) طالب/ طالبة من مدارس المكفوفين، النظامين الجديد والقديم، امتحان مادة التربية الدينية.

وقد حرص محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على متابعة امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

كما حرص الوزير قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وفي إطار متابعة انتظام سير الامتحانات، أكد خالد عبد الحكم، مستشار وزير التربية والتعليم لشؤون الامتحانات والمشرف على الإدارة المركزية للامتحانات،أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وقد شهد اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة 2026  ، حالة من الهدوء والانضباط الكامل في مختلف اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، حيث انعكست الإجراءات المختلفة التي تم اتخاذها بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والمحافظات والجهات المعنية على تحقيق انضباط سير العملية الامتحانية بمختلف محافظات الجمهورية، فضلا عن التنسيق الكامل مع وزارة الداخلية لضمان تأمين محيط اللجان الامتحانية.

والجدير بالذكر أنه من المقرر أن يؤدى طلاب الثانوية العامة بالشعبتين الأدبية والعلمية (نظام جديد) يوم الثلاثاء الموافق 23/ 6/ 2026 امتحان الدور الأول في مادة اللغة الأجنبية الثانية، و(نظام قديم) في مادتي الاقتصاد والإحصاء، ويؤدي طلاب مدارس المكفوفين في النظام الجديد  الامتحان في مادة التربية الوطنية.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم الثانوية العامة 2026

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