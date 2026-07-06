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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

السفير الباكستاني: أم كلثوم الأقرب لقلبي .. ونتطلع لتصنيع كرات القدم في مصر

السفير عامر شوكت، سفير دولة باكستان لدى مصر
السفير عامر شوكت، سفير دولة باكستان لدى مصر
محمود محسن

كشف السفير عامر شوكت، سفير دولة باكستان لدى مصر، عن جوانب من اهتماماته الثقافية والشخصية، مشيدًا بالموسيقى المصرية الكلاسيكية، ومؤكدًا أن كوكب الشرق أم كلثوم تحتل مكانة خاصة لديه، إلى جانب إعجابه بأعمال الأديب العالمي نجيب محفوظ.


وقال سفير باكستان لدى مصر في لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، إنه اعتاد الاستماع إلى أغنيات أم كلثوم، واصفًا إياها بأنها من أبرز الشخصيات الفنية المعروفة في المنطقة، وأن أسلوبها في الأداء الغنائي يتميز بخصوصية جعلتها الأقرب إلى قلبه، مشيرًا إلى أنه يستمع أيضًا إلى عدد من المطربين المعاصرين، إلا أن أم كلثوم تظل صاحبة المكانة الأبرز بالنسبة له.


وأضاف أنه يحرص كذلك على قراءة أعمال الأديب المصري الحائز على جائزة نوبل نجيب محفوظ، لما تمثله من قيمة أدبية وثقافية كبيرة.


وعن المدن المصرية المفضلة لديه، أوضح السفير أن الإسكندرية تأتي في مقدمة المدن التي يحب قضاء عطلاته فيها، مؤكدًا أنه يشعر بارتباط خاص بها ويستمتع بطابعها الساحلي، لافتًا إلى حبه للعيش بالقرب من البحر، مشيرًا إلى أنه يحرص أيضًا على زيارة مدينة الإسماعيلية، معربًا عن إعجابه بفاكهة المانجو المصرية، لافتًا إلى مشاركته في مهرجان المانجو بالإسماعيلية العام الماضي، حيث استمتع بتذوق أنواعها المختلفة، موضحًا أن باكستان تُعد أيضًا من الدول المنتجة للمانجو.


وفي سياق آخر، تطرق السفير إلى صناعة كرات القدم، مشيرًا إلى أن الكرة المستخدمة في مباريات كأس العالم 2026 مصنوعة في باكستان، ووجّه أمنيات الشعب الباكستاني بالتوفيق للمنتخب المصري، معربًا عن أمله في أن يسجل المنتخب العديد من الأهداف بهذه الكرة.

 افتتاح مصنع لإنتاج كرات القدم في مصر


وأوضح أن باكستان تعد أكبر مُصنّع لكرات القدم في العالم، حيث يتم إنتاج ما بين 60 و70% من الكرات العالمية في مدينة واحدة، وهي صناعة تمتد جذورها إلى فترة الاستعمار البريطاني.
وأشار السفير إلى أنه ناقش مع وزير الشباب والرياضة المصري إمكانية افتتاح مصنع لإنتاج كرات القدم في مصر، في خطوة من شأنها تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين والاستفادة من الخبرات الباكستانية الرائدة في هذا المجال.

السفير عامر شوكت باكستان مصر الموسيقى نجيب محفوظ

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