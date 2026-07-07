رئيس شعبة المستوردين: الدولار يتحكم في 70% من تسعير السلع المستوردة

أكد متى بشاي، رئيس شعبة المستوردين، أن الدولار يتكفل بنسبة لا تقل عن 70% من تسعير المنتجات التي يتم إستيرادها من الخارج، مشيرا إلى أن الإجراءات التي ساعدت على هدوء الأوضاع، تم إنخفاض سعر الدولار وتجاوز 49 جنيه.

وقال متى بشاي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية"، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن إختلاف أسعار سعر الصرف يربك المستوردين، خاصة وأن البعض يلجأ بوضع تسعير مختلف، وهذا يؤدي في بعض الأحيان إلى حدوث ركود في الأسواق.

السوق المصري كبير

وتابع أن من مصلحة المستورد خفض الأسعار حتى تتم عملية البيع، مؤكدا أن السوق المصري كبير ويقبل المنافسة.