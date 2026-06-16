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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

شعبة المستوردين: تطوير الموانئ يعزز تنافسية الصادرات المصرية

ميناء
ميناء
ولاء عبد الكريم

أكد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن التطوير الكبير الذي تشهده منظومة الموانئ المصرية والممرات اللوجستية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية التي أعادت رسم خريطة التجارة العالمية.

وأوضح العرجاوي أن الدولة نجحت في تنفيذ مشروعات استراتيجية شملت تطوير الموانئ البحرية، وزيادة الغاطس المسموح به للسفن، وإنشاء ممرات ومحاور لوجستية تربط بين الموانئ المختلفة، بما يسهم في تقليل زمن انتظار السفن وخفض تكلفة التداول والتخزين.

وأشار إلى أن تحويل الموانئ المصرية إلى مراكز عبور ولوجستيات بدلاً من مناطق تخزين يعد خطوة مهمة نحو خفض تكلفة سلاسل الإمداد، لافتًا إلى أن التوسع في المناطق الاقتصادية والموانئ الجافة يسهم في تقليل الأعباء المالية على المستوردين والمصدرين، وهو ما ينعكس إيجابًا على أسعار السلع بالسوق المحلية ويرفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

وأضاف أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر يمنحها فرصة حقيقية للتحول إلى البوابة الشمالية للقارة الأفريقية، خاصة أن العديد من الدول الأفريقية حبيسة وتحتاج إلى مراكز لوجستية متطورة لخدمة تجارتها الخارجية، الأمر الذي يعزز فرص جذب الاستثمارات الأجنبية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتوزيع والخدمات اللوجستية.

وأكد العرجاوي أن الأزمات الجيوسياسية الحالية، خاصة التوترات في منطقة خليج هرمز، خلقت فرصًا جديدة أمام مصر للاستفادة من قدراتها وخبراتها في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مشددًا على أن نجاح الدولة في إدارة تكلفة سلاسل الإمداد سيمثل نقطة تحول كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر كمركز عالمي للتجارة والخدمات.

الموانئ ميناء تطوير الموانئ

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