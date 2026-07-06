عامر شوكت : مصر حاضرة في وجدان كل باكستاني.. وندعو لرحلات جوية مباشرة بين البلدين

أكد السفير عامر شوكت، سفير دولة باكستان لدى مصر، أن مصر تحتل مكانة خاصة في وجدان الشعب الباكستاني، مشيرًا إلى أنها تمثل جزءًا أصيلًا من الأدب والفنون والفلكلور في باكستان، وهو ما يجعل كل باكستاني يشعر بارتباط وثيق بمصر وشعبها، خاصة على المستوى الثقافي والأدبي.



وقال سفير باكستان لدى مصر في لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، إن البلدين يمتلكان رصيدًا حضاريًا وثقافيًا كبيرًا، الأمر الذي يستدعي تعزيز التواصل بين الشعبين من خلال الأنشطة والفعاليات الثقافية المشتركة، لافتًا إلى أن باكستان تشارك بانتظام في عدد من المهرجانات التي تستضيفها مصر، من خلال فرق للإنشاد الصوفي وفنانين يشاركون في فعاليات متنوعة على مدار السنوات.

وأضاف أن المدرسة الباكستانية في حي الزمالك تشارك سنويًا في العديد من الفعاليات الثقافية التي تُقام في مصر، إلى جانب تنظيم أنشطة ومهرجانات خلال شهر رمضان للتعريف بعادات وتقاليد الاحتفال بالشهر الكريم في باكستان.

وأشار إلى أن السفارة الباكستانية تستعد لتنظيم سلسلة من الفعاليات الثقافية، من بينها احتفال بمناسبة الذكرى الـ550 للإمبراطورية، داعيًا وسائل الإعلام والصحفيين المصريين إلى المشاركة في هذه الفعاليات وإلقاء الضوء على الثقافة الباكستانية، بما تشمله من فنون وتراث ومطبخ تقليدي.

وفيما يتعلق بالسياحة، دعا السفير المصريين إلى زيارة باكستان واكتشاف مقوماتها السياحية، ولا سيما المناطق الشمالية التي تضم بعضًا من أعلى القمم الجبلية في العالم، مؤكدًا أن إجراءات الحصول على التأشيرة أصبحت ميسرة بالكامل من خلال النظام الإلكتروني، حيث يمكن للمتقدم استخراج التأشيرة واستلامها رقميًا.

وأوضح أن مصر، بأهراماتها وحضارتها الفرعونية وتاريخها الإسلامي، تحظى بشعبية واسعة لدى الباكستانيين، مشيرًا إلى أن أعدادًا من السياح الباكستانيين يزورون مصر سنويًا، وأن السفارة تتعاون مع نظيرتها في إسلام آباد لتشجيع المواطنين على الترويج للسياحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سواء السياحة الثقافية أو سياحة المغامرات، خاصة للراغبين في استكشاف المرتفعات الجبلية الشهيرة في باكستان.

تعزيز التبادل الثقافي

واختتم السفير عامر شوكت تصريحاته بالتأكيد على أهمية توفير رحلات جوية مباشرة بين مصر وباكستان، معتبرًا أن هذه الخطوة ستسهم في زيادة حركة السياحة، وتعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي، وتقوية العلاقات بين الشعبين.