صحيفة: باكستان وسويسرا أبرز المرشحين لاستضافة المحادثات الأمريكية الإيرانية

ذكرت صحيفة "دون" الباكستانية، اليوم /الأحد/، أن باكستان وسويسرا تتصدران قائمة الوجهات المحتملة لاستضافة الجولة المقبلة من المفاوضات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران.

وأوضحت الصحيفة أنه وفقًا لمصادر دبلوماسية، فإن هناك خيارين محتملين لعقد المحادثات الفنية، هما إسلام آباد ومنتجع بورجنستوك في سويسرا، إلا أن إسلام أباد تُعد الخيار الأرجح.

ومن المنتظر أن تُعقد المحادثات الفنية يوم /السبت/ المقبل، في حين لم يُعلن بعد عن القرار النهائي بشأن مكان انعقادها.

ووفقًا للمصادر الدبلوماسية، ستركز المفاوضات على البرنامج النووي الإيراني، وتخفيف العقوبات، والأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، كما يُتوقع أن تتناول المناقشات قضايا الأمن الإقليمي، بما في ذلك الجهود المبذولة للحفاظ على الاستقرار في مضيق هرمز، ودعم وقف إطلاق النار المتفق عليه مؤخرًا في لبنان.

ويهدف الاجتماع المقبل إلى تعزيز الإطار الذي تم وضعه بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد قبل أسبوعين، والتي منحت الجانبين مهلة 60 يومًا للتفاوض على اتفاق شامل بشأن البرنامج النووي الإيراني والقضايا ذات الصلة.