صدى البلد ينشر الصورة الأولى لضحية حادث انهيار منزل في نقادة بقنا

أسفرت أعمال الإنقاذ لقوات الحماية المدنية بقنا، بمنزل نقادة المنهار، عن إنقاذ ٣ أشخاص من أسفل الأنقاض، فيما لقى آخر مصرعه تحت الأنقاض بعد محاولات مكثفة لإنقاذه وانتشاله.

كانت منطقة شارع نجع العرب بمدينة نقادة جنوب قنا، شهدت انهيار منزل أثناء أعمال هدم داخله وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال وإنقاذ ٣ أشخاص من تحت الانقاض.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد انهيار منزل في شارع نجع العرب بمدينة نقادة، أثناء أعمال هدم داخل المنزل، وتمكنت الجهود من إنقاذ ٣ أشخاص، فيما لقى عمر سليمان طايع 50 عاما، عامل ومقيم بندر نقادة، مصرعه أسفل الأنقاض.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتى إسعاف وجرى نقل المصابين إلى مستشفى طوخ المؤقت بنقادة، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم، فيما جرى نقل الجثة إلى المشرحة لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.