روبي تستعد لإشعال موسم الصيف بـ"الحب إيه".. قريبا

تستعد النجمة روبي لطرح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "الحب أيه" خلال الأيام القليلة المقبلة، في مفاجأة جديدة لجمهورها مع انطلاق موسم الصيف، الذي تخوضه هذا العام بخطة فنية مميزة تضم عددا من الأغاني المنفردة إلى جانب سلسلة من الحفلات الغنائية داخل مصر وخارجها.



وكشفت روبي عن البوستر الدعائي للأغنية، والذي ظهرت فيه بإطلالة أنيقة تحمل طابعا كلاسيكيا أمام ميكروفون ذهبي، بينما حمل البوستر عنوان الأغنية "الحب أيه"، في إشارة إلى عمل غنائي مختلف من حيث الفكرة والأسلوب، ما أثار حالة من التشويق بين جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت على بوستر الأغنية عبر صفحاتها الرسمية وكتبت: "الحب أيه.. قريباً".



وتكشف روبي خلال الأيام المقبلة عن موعد طرح الأغنية رسمياً، إلى جانب تفاصيل فريق العمل، وتطرح البرومو التشويقي قريبا تمهيدا لإطلاق الأغنية عبر يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.



وتراهن روبي على الأغنية الجديدة لتكون واحدة من أبرز أغاني موسم الصيف، خاصة بعد النجاحات التي حققتها خلال السنوات الأخيرة، والتي صنعت مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الأغنية المصرية والعربية.

ويأتي طرح "الحب أيه" كبداية لموسم فني قوي تستعد له روبي، إذ تعمل على تقديم مجموعة من الأغاني الجديدة على طريقة "السينجل"، بالتوازي مع إحياء عدد من الحفلات الغنائية داخل مصر وخارجها، ضمن خطة تستهدف التواجد بقوة طوال موسم صيف 2026.