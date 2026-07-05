نزل 15 جنيهاً.. سعر عيار 21 الآن

فقد سعر أشهر عيار ذهب جزءا من قيمته مع منتصف تعاملات مساء اليوم الأحد 5-7-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية.

عيار 21 يهوى

وتراجع سعر عيار 21 الأكثر انتشارا بمقدار 10 جنيهات في المتوسط

آخر تحديث لسعر عيار 21

وصل متوسط سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5915 جنيها للشراء و 5855 جنيها للبيع .

الذهب يتراجع

وتراجع سعر الجرام 15 جنيهُا في المتوسط منذ نهاية تعاملات الأسبوع الماضي وحتي اليوم

آخر تحديث لسعر جرام الذهب

وفقا لآخر تحديث سجله سعر الذهب 6915 جنيها.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأعلي فئة 6760 جنيها للشراء و 6691 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 6196 جنيها للشراء و 6133 جنيها للبيع .

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5915 جنيها للشراء و 5855 جنيها للبيع .

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5070 جنيها للشراء و 5018 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 47.32 ألف جنيه للشراء و 46.84 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقةي الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4167 دولار للشراء و 4173 دولار للبيع.