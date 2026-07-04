تحركات طفيفة .. سعر الذهب عيار 21 الآن في الصاغة

تباينت حركة أسعار الذهب في السوق المحلي، بين ارتفاعات وانخفاضات طفيفة في الجرام الواحد، بالتزامن مع العطلة الرسمية لبورصة الذهب العالمية،و سجل عيار 21 الأكثر شيوعا الآن 5905 جنيه مقابل 5900 جنيه بمستهل التعاملات المسائية

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 4 يوليو 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 4 يوليو 2026

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 6750 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6705 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 5905 جنيهاً.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 5865 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5060 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5025 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3935 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 3920 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 47.240 جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 46920 جنيه.

سعر بيع أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو209905 جنيهًا.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 208480 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في الصاغة

واستقر سعر دولار الصاغة اليوم عند 50.28 جنيه مقابل 49.18 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4174.8 دولارًا.

توقعات أسعار الذهب

يتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة؛ خاصة مع ارتباط السوق المحلية بحركة البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، ما يجعل أسعار الذهب عرضة لتغيرات سريعة على مدار اليوم، ولا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.