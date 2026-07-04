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هل تعاد الصلاة عند اكتشاف بقعة دم بعد الانتهاء منها؟.. أمين الفتوى يجيب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل تعاد الصلاة عند اكتشاف بقعة دم بعد الانتهاء منها؟.. أمين الفتوى يجيب

الصلاة
الصلاة
محمد شحتة

أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليه حول “حكم الصلاة حال اكتشاف وجود بقعة دم صغيرة على الملابس بعد الانتهاء من الصلاة، مع عدم التأكد من وجودها قبل الصلاة”.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح له، أن الفقهاء قرروا وجود ما يُعرف بـ«المعفُوّات» في باب النجاسات، وهي الأشياء اليسيرة التي يُتسامح فيها ولا تؤثر على صحة الصلاة.

إعادة الصلاة

وأضاف أن البقعة الصغيرة من الدم تُعد من الأمور المعفو عنها، سواء كان المصلي على علم بها قبل الصلاة أو لم يكن منتبهًا لها، ولا يلزمه إعادة الصلاة في هذه الحالة.

وأشار إلى أنه إذا كانت النجاسة كبيرة، ولم يكن المصلي يعلم بها إلا بعد انتهاء الصلاة، فإن صلاته صحيحة أيضًا ولا إعادة عليه، لعدم العلم وقت الأداء.

وأكد أن الأصل في شروط صحة الصلاة هو طهارة الثوب والبدن والمكان، والخلو من الحدث الأكبر والأصغر، مشددًا على أهمية التحري، مع مراعاة التيسير الذي جاءت به الشريعة في مثل هذه الحالات.

هل رد السلام أثناء الصلاة يبطلها؟

أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الرد على السلام أثناء الصلاة لا يجوز شرعًا، ويُعد من مبطلات الصلاة إذا كان الرد بالكلام عن قصد، مشددًا على أن المصلي منذ تكبيرة الإحرام يكون في حالة عبادة لا يجوز معها الانشغال بأي حديث دنيوي.

وجاء ذلك ردًا على سؤال ورد من إحدى ذوي الهمم من محافظة المنيا، خلال لقاء تلفزيوني، حيث قالت السائلة: «لو حد سلّم عليّ وأنا بصلي، أرد عليه ولا أكمل صلاتي؟».

وأوضح أمين الفتوى أن الصلاة تبدأ بتكبيرة الإحرام، ومنذ هذه اللحظة تصبح كل الأمور المباحة قبلها محرمة أثناءها، لأن المصلي يكون واقفًا بين يدي الله سبحانه وتعالى، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم:«الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس».

وأضاف أن الواجب على المصلي في هذه الحالة هو الاستمرار في صلاة دون التفات للسلام، مؤكدًا أن الرد بالكلام يؤدي إلى بطلان الصلاة ووجوب إعادتها بعد الوضوء.

وأشار الشيخ محمد كمال إلى أن رفع الصوت أثناء الركوع أو السجود أو قراءة القرآن لا يبطل الصلاة، ما دام الصوت مرتبطًا بالذكر أو الدعاء أو التلاوة، موضحًا أن العبرة بالخشوع والخضوع لا بمجرد ارتفاع الصوت.

الفتوى دار الإفتاء الصلاة بطلان الصلاة النجاسات

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