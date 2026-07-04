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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رامي جمال يفاجئ جمهوره بطرح ألبوم «دي علامة»

النجم رامي جمال
النجم رامي جمال
أوركيد سامي

فاجأ المطرب والملحن رامي جمال جمهوره بطرح ألبومه الجديد “دي علامة”، في خطوة أشعلت تفاعل محبيه على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وأعلن رامي جمال إتاحة جميع أغنيات الألبوم عبر المنصات الموسيقية، بالتزامن مع حملة ترويجية واسعة عبر حساباته الرسمية، ودعاهم للاستماع لألبوم، ووصفه بأنه يمثل مرحلة مختلفة في مسيرته الفنية.

وأكد رامي جمال أن ألبوم "دي علامة" يعتمد على الطابع الرومانسي، لكنه يقدمه هذه المرة بروح موسيقية أكثر حداثة، تمزج بين الإحساس الذي اعتاد عليه جمهوره والإيقاعات الصيفية الخفيفة، مشيرًا إلى أن الأغنية الرئيسية التي تحمل اسم الألبوم ستكون مفاجأة للجمهور؛ لأنها تقدم أسلوبًا غنائيًا جديدًا يبتعد عن القالب التقليدي الذي اشتهر به خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن أغنية "دي علامة" من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحانه، بينما تولى التوزيع الموسيقي وسام عبد المنعم، مؤكدًا أنها تعكس توجهًا فنيًا جديدًا يواكب التطورات الموسيقية ويقدم تجربة مختلفة تناسب أجواء الصيف.

وكان رامي جمال قد مهّد لإطلاق الألبوم، بطرح أغنية "ليلة ورا ليلة" التي جمعته بالنجم المغربي سعد لمجرد، والتي حققت تفاعلًا كبيرًا منذ الساعات الأولى لطرحها، لتكون أولى مفاجآت الألبوم قبل صدوره الكامل.

الأغنية جاءت من كلمات عمرو المصري، وألحان وتوزيع وميكس عمرو الخضري.

ويضم ألبوم "دي علامة" مجموعة من التعاونات الفنية مع أبرز صناع الأغنية في مصر، في مقدمتهم الملحن عمرو مصطفى والشاعر تامر حسين، إلى جانب عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين؛ في إطار سعي رامي جمال لتقديم تجربة موسيقية متجددة تجمع بين التنوع والحداثة.

وكان رامي جمال قد كشف في وقت سابق عن كواليس تعاونه مع عمرو مصطفى، بعدما نشر صورًا جمعتهما داخل الاستوديو، مؤكدًا أن الألبوم يحمل أفكارًا موسيقية مختلفة وتعاونات استثنائية، وهو ما انعكس على الأغنيات التي جاءت بروح جديدة تجمع بين الرومانسية والإيقاع العصري، ليقدم لجمهوره واحدًا من أبرز ألبومات موسم صيف 2026.

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