سفير إيران في الصين : بكين ستحصل على تسهيلات في مضيق هرمز

قال السفير الإيراني لدى الصين إن بكين ستحصل على تسهيلات في مضيق هرمز، في تصريح يعكس مستوى التعاون الاستراتيجي المتنامي بين طهران وبكين، ويأتي في وقت تتزايد فيه أهمية الممرات البحرية في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وأوضح السفير أن هذه التسهيلات تأتي في إطار العلاقات الثنائية والشراكة طويلة الأمد بين البلدين، دون أن يكشف عن طبيعة الإجراءات أو الامتيازات التي ستُمنح للصين، أو موعد بدء تنفيذها.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز القادمة من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، ما يجعله محورًا رئيسيًا في معادلات أمن الطاقة والتجارة الدولية.

وتربط إيران والصين علاقات اقتصادية وسياسية متنامية، عززتها اتفاقية التعاون الشامل الممتدة لـ25 عامًا، والتي تشمل مجالات الطاقة والاستثمار والبنية التحتية والتعاون التجاري، إلى جانب التنسيق في عدد من الملفات الإقليمية والدولية.

ويرى مراقبون أن أي ترتيبات تمنح الصين مزيدًا من التسهيلات في مضيق هرمز قد تعزز حضورها الاقتصادي واللوجستي في المنطقة، لا سيما أنها تُعد أكبر مستورد للنفط الإيراني، كما تعتمد بشكل كبير على إمدادات الطاقة القادمة من الخليج.

وتأتي تصريحات السفير الإيراني في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات متسارعة تتعلق بأمن الملاحة في الخليج العربي، وسط اهتمام دولي بالحفاظ على انسيابية حركة السفن التجارية وناقلات النفط عبر المضيق، الذي يشكل شريانًا حيويًا للاقتصاد العالمي.

ولم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية من الجانبين الإيراني أو الصيني بشأن طبيعة هذه التسهيلات أو نطاقها، كما لم يصدر تعليق من الدول المعنية بحركة الملاحة في الخليج، في انتظار اتضاح ملامح أي ترتيبات جديدة قد تؤثر في حركة التجارة والطاقة عبر أحد أكثر الممرات البحرية استراتيجية في العالم.

