الأردن وليبيا يختتمان التمرين العسكري المشترك "الترابط" لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات

اختتمت القوات المسلحة الأردنية ونظيرتها الليبية، اليوم السبت، فعاليات التمرين العسكري المشترك "الترابط"، الذي نفذته قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية بالتعاون مع القوات الخاصة الليبية، بهدف تعزيز التعاون العسكري ورفع كفاءة وجاهزية القوات المشاركة.

وشهد ختام التمرين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية الفريق أول خالد خليفة حفتر، إلى جانب المساعد للعمليات والتدريب في القوات المسلحة الأردنية العميد الركن نجي المناصير، وعدد من كبار الضباط من الجانبين.

وتضمن التمرين تنفيذ سيناريوهات قتالية تحاكي بيئات العمليات المعقدة داخل المناطق المبنية، شملت اقتحام المباني، وتحرير الرهائن، والتعامل مع التهديدات الإرهابية، وإدارة المواقف الطارئة، حيث أظهرت القوات المشاركة مستوى مرتفعًا من الجاهزية والاحترافية في تنفيذ المهام المشتركة.

وأشاد الفريق أول حفتر بالمستوى المتقدم الذي أظهرته القوات المشاركة، مؤكدًا كفاءتها وقدرتها على تنفيذ المهام العملياتية باحترافية.

من جانبه، أكد العميد الركن نجي المناصير أن التمارين العسكرية المشتركة تسهم في تعزيز التنسيق بين القوات المسلحة، وتبادل الخبرات والمعارف العملياتية، بما يدعم تطوير القدرات الدفاعية ورفع الجاهزية القتالية.

ويأتي التمرين في إطار جهود الأردن وليبيا لتعزيز التعاون العسكري وتوسيع الشراكات في مجالات العمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب، بما يسهم في مواجهة التحديات الأمنية ودعم الأمن والاستقرار.