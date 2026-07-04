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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

آيات أباظة تحتفل بتأهل مصر إلى دور الـ16: فرحة المنتخب خلتني أنسى كل التعب

آيات أباظة
آيات أباظة
أوركيد سامي

حرصت الإعلامية آيات أباظة على التعبير عن سعادتها الكبيرة بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب المصري بتأهله إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم، مؤكدة أن فرحة الانتصار كانت كفيلة بأن تجعلها تنسى معاناتها الصحية التي تمر بها خلال الفترة الأخيرة.

وشاركت آيات أباظة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك» رسالة مليئة بالمشاعر، أشادت خلالها بأداء لاعبي المنتخب الوطني، مؤكدة أن الفرحة التي عاشها المصريون بعد التأهل كانت استثنائية، خاصة أنها جاءت للمرة الأولى في تاريخ المنتخب.

وكتبت: «آه لو المنتخب المصري يعرف هو بيفرحنا إزاي... كنت تعبانة وأنا بتابع المباراة، لكن الفرحة والانتصار خلوني أنسى التعب.. ألف مبروك لمصر.. نستحق نفرح».

وتفاعل عدد كبير من متابعيها مع رسالتها، متمنين لها الشفاء العاجل، ومؤكدين أن فرحة المنتخب المصري وحدت مشاعر الملايين داخل مصر وخارجها، بعدما نجح "الفراعنة" في حجز بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي عقب الفوز على منتخب أستراليا بركلات الترجيح بنتيجة (4-2)، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل.

وجاءت كلمات آيات أباظة لتؤكد مدى التأثير الإيجابي الذي تركه إنجاز المنتخب المصري، خاصة في ظل الظروف الصحية التي تمر بها، إذ كانت قد كشفت مؤخرًا عن استمرار رحلتها مع العلاج، مطالبة جمهورها بالدعاء لها.

وكانت الإعلامية قد أوضحت في منشور سابق أنها ما زالت تستكمل العلاج، وقدمت اعتذارها لكل من حاول التواصل معها ولم تتمكن من الرد عليه، مؤكدة رضاها بقضاء الله، وكتبت: «ناس كتير بتبعتلي تطمن عليا ومكنتش برد.. أنا آسفة، لسه بكمل العلاج، وأنا راضية ومتأكدة إن ربنا لما بيبتلي حد بيكون بيحبه.. الحمد لله على كل حاجة».

واختتمت آيات أباظة رسالتها بالتأكيد على أن فرحة المنتخب المصري كانت بمثابة جرعة أمل وسعادة أنستها الألم والتعب، في مشهد يعكس حالة الفخر التي يعيشها المصريون بعد مواصلة المنتخب مشواره التاريخي في كأس العالم.

آيات أباظة اخبار الفن نجوم الفن

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