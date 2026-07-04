3×1.. هذه العشبة تحمى من السرطان وتنسف الوزن والكوليسترول

يعد الكركم من الأعشاب التى تساعد في علاج العديد من الأمراض والمشكلات الصحية ولكن ما تأثيرها على السرطان والكوليسترول والوزن.

ووفقا لما جاء في موقع tuasaude نكشف لكم علاقة الكركم بالسرطان.

خفض الإصابة بالسرطان

يحتوي الكركم على مركبات فينولية ذات خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات لمنع تطور بعض أنواع السرطان، مثل سرطان القولون والثدي والأمعاء والمثانة ونخاع العظم.

يُمكن لهذا النبات أيضاً مكافحة الخلايا السرطانية وتعزيز فعالية العلاج الكيميائي والإشعاعي ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد فعالية الكركم في مكافحة السرطان.

خفض الكوليسترول

بفضل خصائصه المضادة للأكسدة، يُمكن للكركم أن يُساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية في الدم وهذا بدوره يُمكن أن يُفيد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية وتصلب الشرايين.

تخفيف الألم

عند استخدام الكركم لأغراض علاجية، فإنه يساعد على تخفيف الصداع وآلام المفاصل ويمكن استخدامه لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي، على سبيل المثال، والذي يرتبط بالتهاب المفاصل الذي يسبب الألم وصعوبة الحركة.

تعزيز فقدان الوزن

يُمكن أن يُساعد الكركم في إنقاص الوزن بفضل خصائصه المُولِّدة للحرارة، حيث يُحفِّز زيادة حرق الدهون والطاقة.