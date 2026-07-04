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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الجبهة الوطنية : مقر القيادة الاستراتيجية إنجاز تاريخى

عمرو غلاب
عمرو غلاب

أكد عمرو غلاب، القيادي بحزب الجبهة الوطنية، أن افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إنجاز تاريخى يمثل علامة فارقة ونقلة نوعية غير مسبوقة في مسيرة بناء الدولة المصرية الحديثة، وصياغة مستقبلها المشرق في ضوء تدشين معالم الجمهورية الجديدة التي تجمع بين القوة والتنمية.


وأشار "غلاب" في تصريحات له اليوم، إلى أن مشاهد افتتاح المقر الجديد للقيادة الاستراتيجية تبث روح العزة والكرامة وتدعو للفخر في نفس كل مواطن مصري، لاسيما في ظل ما يمتلكه هذا الصرح العملاق من تكنولوجيا متطورة، وإمكانيات وقدرات لوجستية وعسكرية غير مسبوقة على مستوى الشرق الأوسط، واصفًا "مقر القيادة الاستراتيجية" بأنه عقل الدولة النابض ورسالة ردع تؤكد أن مصر قوية وأبية، وقادرة دائمًا على حماية شعبها وصون مقدراتها.

وفي سياق متصل، ثمّن غلاب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بافتتاح مقر القيادة الاستراتيجية، مؤكدًا أنها تعكس رغبة حقيقية في تعميق التجربة الديمقراطية وتطوير البنية المؤسسية للمجتمع، حيث ترسم خارطة طريق متكاملة لبناء مؤسسات الدولة.

فتح المجال أمام الإعلام 

وأشاد "غلاب" بتوجيهات الرئيس بفتح المجال أمام الإعلام الموضوعي القائم على الرأي والرأي الآخر، ودعوته لبدء التطوير عبر عقد اجتماع سنوي في 3 ديسمبر من كل عام مع الهيئات الإعلامية لمناقشة الفرص والتحديات والخروج بتوصيات عملية مستمرة.

كما أكد أن توجيهات رئيس الجمهورية بتنشيط الحياة الحزبية وتأهيل الكوادر السياسية والشبابية، إلى جانب الانتهاء من الاستعدادات لإجراء انتخابات المجالس المحلية، يمثل دفعة قوية للأحزاب السياسية لضخ دماء جديدة في شرايين العمل العام وتوسيع قاعدة المشاركة الشبابية في صنع القرار.

كما أشاد غلاب، بالرؤية الاقتصادية الثاقبة للرئيس السيسي من خلال التوجيه بإعداد برنامج اقتصادي وطني شامل يبدأ تنفيذه فور انتهاء برنامج الإصلاح الحالي مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يعكس مرونة الدولة وقدرتها على صياغة حلول وطنية خالصة تضمن استقرار الاقتصاد، وتحقيق نمو مستدام، ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين، بالتوازي مع حماية ركائز الأمن القومي الشامل.

عمرو غلاب الجبهة الوطنية مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية القيادة الاستراتيجية

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