حماة الوطن: توجيهات الرئيس السيسي تؤسس لمرحلة جديدة من المشاركة السياسية والتنمية الشاملة

أكد أشرف أبو النصر، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة يمثل محطة فارقة في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، ويعكس امتلاك الدولة لمنظومة قيادة وسيطرة حديثة قادرة على تعزيز التنسيق بين مؤسساتها ورفع كفاءة الاستعداد لمواجهة مختلف التحديات، بما يحافظ على الأمن القومي ويصون مقدرات الوطن، ويؤكد أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ دولة قوية تمتلك أدوات المستقبل.

وأوضح أبو النصر، في بيان أن الرسائل التي تضمنتها كلمة الرئيس السيسي خلال الافتتاح جاءت شاملة، حيث أكدت أن القيادة الاستراتيجية ليست مجرد منشأة عسكرية، وإنما صرح وطني يجسد قوة الدولة المصرية وقدرتها على تحقيق السلام والاستقرار، كما حملت رسائل واضحة بشأن استمرار مسيرة البناء والتنمية، وعدم السماح بالمساس بأمن الوطن أو مقدراته، إلى جانب الوفاء لتضحيات الشهداء الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن مصر، وهي اللفتة الإنسانية التي تؤكد أن الدولة لا تنسى أبناءها الأبطال وتخلد تضحياتهم في وجدان الأمة.



تنشيط الحياة الحزبية

وأشار مساعد رئيس حزب حماة الوطن إلى أن من أبرز ما جاء في توجيهات الرئيس السيسي التأكيد على ضرورة تنشيط الحياة الحزبية وتأهيل الكوادر السياسية والشبابية، والانتهاء من الاستعدادات لإجراء انتخابات المجالس المحلية، باعتبارها استحقاقًا دستوريًا مهمًا وخطوة أساسية نحو توسيع قاعدة المشاركة الشعبية، وتعزيز دور الإدارة المحلية في خدمة المواطنين، وهو ما يضع مسئولية كبيرة على الأحزاب السياسية لإعداد كوادر مؤهلة تمتلك الكفاءة والقدرة على التواصل مع المواطنين وتقديم حلول واقعية لقضاياهم.



وأضاف أبو النصر أن حزب حماة الوطن ينظر إلى هذه التوجيهات باعتبارها خارطة طريق جديدة لتطوير العمل السياسي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب أحزابًا أكثر فاعلية في الشارع، وبرامج واقعية تلامس احتياجات المواطنين، مع الاستثمار في إعداد الشباب وتمكينهم من خوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وفي مقدمتها انتخابات المجالس المحلية، بما يسهم في ضخ دماء جديدة داخل منظومة الإدارة المحلية وتحقيق التنمية على مستوى المحافظات والمراكز والقرى.



وثمّن أبو النصر توجيهات الرئيس للحكومة بفتح المجال أمام الحوار الإعلامي الموضوعي الذي يضم الرأي والرأي الآخر في إطار من الاحترام والتفاهم، وعقد اجتماع سنوي لمراجعة أوضاع الإعلام المصري، مؤكدًا أن الإعلام الوطني يمثل شريكًا رئيسيًا في بناء الوعي، إلى جانب الإشادة بالتكليفات الرئاسية المتعلقة بإعداد برنامج اقتصادي وطني خالص، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتعزيز دور القطاع الخاص، ومواجهة الفساد، واستكمال تطوير منظومة التعليم وربطها باحتياجات سوق العمل، باعتبارها جميعًا محاور متكاملة لبناء دولة حديثة قوية.



واختتم مساعد رئيس حزب حماة الوطن تصريحاته بالتأكيد على أن كلمة الرئيس السيسي خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية بعثت برسائل طمأنة وثقة في الداخل والخارج، وأكدت أن مصر تمتلك قيادة سياسية واعية ومؤسسات وطنية قوية وقوات مسلحة قادرة على حماية الوطن، وأن الجمهورية الجديدة تواصل مسيرتها بثبات نحو التنمية الشاملة، مستندة إلى إرادة شعبها ووحدة مؤسساتها، بما يضمن الحفاظ على أمن الدولة وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.