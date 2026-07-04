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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ياسر جلال: مركز القيادة الاستراتيجية خطوة تعزز أمن مصر وقدرتها على مواجهة التحديات

ياسر جلال
ياسر جلال
أوركيد سامي

أكد النائب ياسر جلال أن افتتاح مركز القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير مؤسسات الدولة، ويعكس حرص القيادة السياسية على بناء منظومة متكاملة لإدارة الأزمات ودعم متخذي القرار بأحدث الوسائل التكنولوجية.

وقال ياسر جلال، في بيان صحفي، إن هذا الصرح الوطني يجسد رؤية الدولة نحو تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع مختلف التحديات والمتغيرات، بما يسهم في حماية الأمن القومي المصري والحفاظ على استقرار الدولة في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة.

وأوضح أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ مشروعات استراتيجية كبرى تستهدف تحديث البنية المؤسسية والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة الملفات الحيوية، وهو ما يعزز قدرة مؤسسات الدولة على اتخاذ القرارات بكفاءة وسرعة، ويواكب متطلبات الجمهورية الجديدة.

وأضاف أن الاستثمار المستمر في تطوير مؤسسات الدولة يمثل أحد أهم ركائز التنمية الشاملة، ويؤكد إيمان الدولة بأهمية بناء منظومة قوية قادرة على حماية مقدرات الوطن، ودعم خطط التنمية، وترسيخ مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.

وأشار إلى أن افتتاح مركز القيادة الاستراتيجية يعكس ما وصلت إليه الدولة من تطور في مجال البنية التحتية والتكنولوجية، ويؤكد امتلاك مصر الإمكانات التي تمكنها من مواجهة مختلف التحديات بكفاءة، مع الحفاظ على أمنها واستقرارها.

واختتم ياسر جلال بيانه بالدعاء أن يحفظ الله مصر وشعبها، وأن يوفق قيادتها لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تصب في صالح الوطن والمواطن.

ياسر جلال اخبار الفن نجوم الفن

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