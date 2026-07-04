فنزويلا تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 2954 قتيلًا

أعلنت السلطات الفنزويلية، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد إلى 2954 قتيلًا، فيما تواصل فرق الإنقاذ والإغاثة عمليات البحث عن مفقودين وإزالة الأنقاض في المناطق الأكثر تضررًا.

وأفادت الجهات الرسمية بأن عمليات التقييم الميداني لا تزال مستمرة، وسط توقعات بإمكانية ارتفاع عدد الضحايا مع وصول فرق الإنقاذ إلى المناطق المنكوبة التي تعرضت لدمار واسع، لا سيما في المدن والبلدات القريبة من مركز الزلزال.

وأكدت السلطات أن آلاف عناصر الدفاع المدني والجيش وفرق الطوارئ يشاركون في عمليات الإنقاذ، إلى جانب فرق طبية تعمل على تقديم الإسعافات والعلاج للمصابين، فيما جرى إنشاء مراكز إيواء مؤقتة لاستقبال الأسر التي فقدت منازلها جراء الكارثة.

وأشارت إلى أن الزلزال ألحق أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية، شملت انهيار مبانٍ سكنية ومنشآت عامة، وتعطل شبكات الكهرباء والاتصالات والطرق في عدد من المناطق، ما أعاق وصول فرق الإغاثة خلال الساعات الأولى بعد وقوع الهزة.

وتواصل الحكومة الفنزويلية تنسيق جهودها مع المؤسسات الإنسانية والدولية لتوفير المساعدات العاجلة، بما في ذلك المواد الغذائية والمياه والأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب العمل على إعادة الخدمات الأساسية تدريجيًا إلى المناطق المتضررة.

ودعت السلطات السكان إلى الالتزام بتعليمات السلامة والابتعاد عن المباني المتصدعة، في ظل استمرار تسجيل هزات ارتدادية قد تشكل خطرًا إضافيًا على السكان وفرق الإنقاذ.

وتُعد هذه الكارثة من أكثر الزلازل دموية التي تشهدها فنزويلا في السنوات الأخيرة، وسط استمرار الجهود الرسمية والإنسانية لاحتواء آثارها، وإنقاذ العالقين، وتقديم الدعم للمتضررين، بينما تتواصل عمليات حصر الخسائر البشرية والمادية.

