الزراعة: 5.2 مليون كارت فلاح ومشروعات عملاقة عززت الأمن الغذائي

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تنفذ مشروعات قومية كبرى في المجال الزراعي، لها تأثير مباشر على المواطنين، وتسهم في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال حواره ببرنامج "بيزنس حياة" الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، أن من أبرز هذه المشروعات مشروع الدلتا الجديدة بمساحة تقدر بنحو 2.2 مليون فدان، ومشروع الريف المصري بمساحة 1.5 مليون فدان، ومشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان، إلى جانب مشروع شرق العوينات وغيرها من المشروعات القومية الكبرى.

ولفت إلى أن ما تحقق في القطاع الزراعي المصري سجل أرقامًا غير مسبوقة، مؤكدًا أن هذه الإنجازات جاءت نتيجة اهتمام الدولة بالفلاح المصري والعمل على حل مختلف المشكلات التي تواجهه.

وأشار إلى أنه تم خلال العام الحالي إصدار 5.2 مليون حيازة إلكترونية (كارت الفلاح)، موضحًا أن هذا الكارت يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه من المزارعين بشكل مباشر.

وأوضح أن وزارة الزراعة تستخدم تقنيات حديثة لمنع أي محاولات لتحصيل أموال من الفلاحين دون وجه حق، حيث يحصل المزارع على الدعم ويسدد قيمة الأسمدة من خلال بطاقة إلكترونية، دون تسليم أي مبالغ مالية لموظفي الجمعيات الزراعية، بما يضمن الشفافية ويمنع أي تلاعب.