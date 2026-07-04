الزراعة: الصادرات ارتفعت إلى 9.5 مليون طن ونصدر 405 سلع إلى 167 دولة

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن ما حدث في المجال الزراعي خلال السنوات الأخيرة يعد أمرًا مبشرًا بالخير، مشيرًا إلى أن هناك طفرة كبيرة في الأمن الغذائي والزراعة.

وأوضح أن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة في القطاع الزراعي لم يحدث من قبل، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة تعمل وفق ثلاثة محاور أساسية، هي: دعم الفلاح، وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، والتوسع الأفقي في الرقعة الزراعية، إلى جانب التوسع في تصدير المنتجات الزراعية.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "بيزنس حياة" الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، أن الصادرات الزراعية المصرية ارتفعت خلال الـ12 عامًا الأخيرة من مليوني طن إلى أكثر من 9.5 مليون طن خلال العام الماضي.

ولفت إلى أن هذا الرقم يُعد خير دليل على الطفرة التي شهدها القطاع، حيث بلغت الزيادة نحو 7.5 مليون طن، مشيرًا إلى أن مصر تُصدر منتجاتها الزراعية إلى نحو 167 سوقًا حول العالم.

وأشار إلى أن الدولة تتوسع سنويًا في فتح أسواق تصديرية جديدة، موضحًا أن مصر تُصدر 405 سلع زراعية إلى الخارج، تتصدرها الموالح، مؤكدًا أن المنتجات الزراعية المصرية أصبحت موجودة في مختلف دول العالم.