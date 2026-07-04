طلاب زراعة بنها ينجحون فى إنتاج إنزيم حيوي يدخل في صناعات المنظفات

نجح طلاب برنامج التكنولوجيا الحيوية بقسم الكيمياء بكلية الزراعة جامعة بنها في تنفيذ مشروع تخرج متكامل لإنتاج وتنقية وتثبيت إنزيم Lipase عالي النقاء، وتطبيقه بنجاح في صناعة المنظفات، في خطوة تعكس المستوى العلمي والبحثي المتقدم لطلاب الجامعة.

ويحمل المشروع عنوان: Production, Extraction, Purification, Immobilization and Application of Lipase Enzyme from Aspergillus niger، ليؤكد قدرة طلاب جامعة بنها على توظيف البحث العلمي في تقديم حلول مبتكرة تخدم الصناعة وتواكب متطلبات التنمية المستدامة.



واعتمد المشروع على عزل وتنقية فطر Aspergillus niger من عينات التربة، ثم استخدامه في إنتاج الإنزيم من خلال تقنيات التخمير الحيوي، تلتها مراحل استخلاص الإنزيم وتنقيته وقياس نشاطه الحيوي، قبل تثبيته للحفاظ على كفاءته وإمكانية إعادة استخدامه، وصولًا إلى اختباره عمليًا وإثبات فعاليته في تحليل وإزالة الدهون داخل المنظفات.

ويمثل المشروع نموذجا متكاملا للتطبيقات الحديثة في التكنولوجيا الحيوية، حيث يبدأ بعزل الكائن الدقيق من البيئة وينتهي بإنتاج مركب حيوي قابل للاستخدام الصناعي، بما يعكس المهارات البحثية والعملية التي اكتسبها الطلاب خلال دراستهم.

ويعد إنزيم Lipase من الإنزيمات الحيوية ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة، نظرًا لاستخدامه في العديد من الصناعات، أبرزها المنظفات، والصناعات الغذائية، والدوائية، ومستحضرات التجميل، إلى جانب إنتاج الوقود الحيوي، ما يفتح آفاقا واسعة للاستفادة منه في تطبيقات صناعية مستدامة.