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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طلاب جامعة بنها يشاركون في المدرسة الصيفية بجامعة هونج كونج

طلاب جامعة بنها
طلاب جامعة بنها
إبراهيم الهواري

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها مشاركة عدد من طلاب الجامعة في فعاليات المدرسة الصيفية التي تنظمها جامعة هونج كونج خلال الفترة من 2 يوليو حتى 6 أغسطس وذلك في إطار استراتيجية الجامعة لدعم طلابها وإتاحة الفرصة لهم للاطلاع على أحدث النظم والتجارب التعليمية على المستوى الدولي.


وأكد " الجيزاوي " أن المشاركة تأتي في إطار حرص جامعة بنها على تنمية قدرات طلابها، وتعزيز خبراتهم الأكاديمية والعملية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في بيئات العمل المحلية والدولية.


من جانبها، أشارت الدكتورة جيهان عبدالهادي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث أن المدرسة الصيفية تضم برامج أكاديمية وتدريبية متنوعة إلى جانب أنشطة ثقافية تتيح للمشاركين فرصة التفاعل مع طلاب من مختلف دول العالم بما يعزز تبادل الخبرات والانفتاح على الثقافات المختلفة.


وأضاف الدكتور عبدالفتاح منجد، المدير التنفيذي لمكتب العلاقات الدولية بالجامعة أن الطلاب المشاركين يمثلون عددا من كليات الجامعة، وهم: محمد صبري سعيد من كلية الهندسة ببنها، ورينادة سامي فوزي من كلية الهندسة بشبرا، وهاجر يحيى بدر إبراهيم من كلية الفنون التطبيقية، ومحمد إيهاب محمد من كلية التجارة، ومحمد وليد عبدالموجود من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

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