طلاب زراعة جامعة بنها يطورون وسيلة آمنة لحماية البطاطس.. صور

نجح فريق من طلاب قسم أمراض النبات بكلية الزراعة بمشتهر بجامعة بنها في التوصل إلى حل بيولوجي مبتكر لمكافحة مرض العفن البني، أحد أخطر الأمراض التي تهدد محصول البطاطس والأمن الغذائي.

واعتمد المشروع، الذي أُجري تحت إشراف الدكتور محمد الهباق والدكتورة إسراء دشتر، على استخدام مستخلصات الكركديه وطحلب Ulva lactuca (الأولفا لاكتوكا) كبدائل طبيعية وآمنة للمبيدات الكيميائية، في إطار دعم الزراعة الذكية والمستدامة.

وأظهرت النتائج كفاءة كبيرة لمستخلص الكركديه في تقليل الإصابة بالمرض وتحسين نمو النباتات، فيما كشف البحث عن قدرة الطحلب البحري على تنشيط المناعة الطبيعية لنبات البطاطس، كما نجح الفريق في توظيفه لإنتاج جزيئات نانوية عززت من فعاليته في مقاومة بكتيريا Ralstonia solanacearum المسببة للعفن البني.

وأكدت النتائج أن المشروع يسهم في تقليل استخدام المبيدات الكيميائية، وزيادة إنتاجية وجودة المحصول، ودعم فرص تصدير البطاطس المصرية بما يتوافق مع المعايير الدولية، في خطوة تعكس توجه جامعة بنها نحو توظيف البحث العلمي لخدمة الزراعة والاقتصاد الوطني.

وضم الفريق البحثي الطلاب: وسام وضاح، ومحمد مصطفى، ومحمد رمضان، ونسمة محمد، وبسنت عياد، وإسراء عصام، تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة بمشتهر.