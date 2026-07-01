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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة بنها: حريصون على تحويل الأفكار المبتكرة إلى شركات ناشئة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
إبراهيم الهواري

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أن الجامعة تولي ملف الابتكار وريادة الأعمال اهتماما بالغا، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي، وداعما أساسيا لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.


جاء ذلك خلال رئاسة رئيس الجامعة اجتماع منسقي الابتكار بكليات الجامعة، بحضور الدكتورة جيهان عبدالهادي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أيمن سمير، مستشار رئيس الجامعة لشؤون الابتكار، ومنسقي الابتكار بمختلف كليات الجامعة.
 

وأشار رئيس الجامعة إلى أن جامعة بنها تعمل على بناء منظومة متكاملة تدعم الإبداع والابتكار من خلال توفير بيئة جامعية محفزة تشجع الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس على تقديم حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية والصناعية، مؤكدا أن الابتكار أصبح أحد أهم معايير التميز والتنافسية بين الجامعات.
 

وأوضح " الجيزاوي " أن منسقي الابتكار بالكليات يمثلون ركيزة أساسية في تنفيذ استراتيجية الجامعة من خلال نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال واكتشاف الموهوبين والمبدعين، ورعاية الأفكار الواعدة وتحويلها إلى مشروعات تطبيقية وشركات ناشئة قادرة على الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبها، أكدت الدكتورة جيهان عبدالهادي حرص الجامعة على تعزيز التكامل بين البحث العلمي والابتكار عبر توجيه البحوث التطبيقية لمعالجة القضايا التنموية والصناعية، وتشجيع البحوث متعددة التخصصات، إلى جانب دعم منظومة حماية الملكية الفكرية والاستفادة من مخرجات البحث العلمي في إنتاج حلول وتقنيات ذات قيمة اقتصادية ومجتمعية.
وأضافت أن قطاع الدراسات العليا والبحوث يواصل تقديم الدعم للباحثين والطلاب المبتكرين، وتوفير البيئة المناسبة لتحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات عملية تسهم في تعزيز مكانة جامعة بنها كمؤسسة تعليمية وبحثية رائدة.
 

وأشار الدكتور طه عاشور إلى أن المشروعات التطبيقية والإنتاجية بقطاع خدمة المجتمع في الجامعة تهدف لربط البحث العلمي باحتياجات سوق العمل وتنمية الموارد الذاتية ، ويتم تنفيذها عبر "الوحدات ذات الطابع الخاص"  أو شركة بداية لتقديم خدمات استشارية وعلمية وإنتاجية وتدريبية لحل مشكلات المجتمع.
 

من جانبه، أوضح الدكتور أيمن سمير أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ خطة الجامعة لتفعيل منظومة الابتكار بجميع الكليات، وتعزيز التنسيق بين منسقي الابتكار والقطاعات المختلفة، بما يسهم في اكتشاف ورعاية الأفكار الابتكارية منذ مراحلها الأولى.
 

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ العديد من البرامج التدريبية وورش العمل والفعاليات المتخصصة، إلى جانب تنظيم مسابقات داخلية، بهدف إعداد وتأهيل الطلاب للمشاركة في المبادرات والمسابقات المحلية والدولية، وتحويل الأفكار المتميزة إلى مشروعات وشركات ناشئة تحقق أثرا اقتصاديا ومجتمعيا مستداما.
 

يذكر  أن الاجتماع شهد مناقشة خطة الجامعة لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال خلال العام الجامعي 2026/2027، وكذلك اختصاصات منسقي الابتكار وآليات متابعة تنفيذ الأنشطة داخل الكليات، إلى جانب مناقشة آليات اكتشاف ورعاية المبتكرين، ودعم المشروعات الطلابية، وتعزيز التعاون بين الكليات في تنفيذ المبادرات والفعاليات المشتركة.

القليوبية محافظة القليوبية جامعة بنها رئيس جامعة بنها بنها

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