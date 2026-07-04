الزراعة: إنتاج القمح يسجل أرقامًا غير مسبوقة ونستهدف 70% اكتفاءً بحلول 2030

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إنتاج القمح خلال عام 2026 سجل أرقامًا غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن العام الحالي يُعد عامًا استثنائيًا في إنتاج المحصول.

وأشار إلى أن المساحات المنزرعة بالقمح بلغت 3.7 مليون فدان، موضحًا أنه تم توريد نحو 5 ملايين طن حتى الآن، وأن مصر وصلت هذا العام إلى نسبة اكتفاء ذاتي من القمح تبلغ 50%.

70 % بحلول عام 2030

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال حواره ببرنامج "بيزنس حياة" الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، أن الدولة تستهدف الوصول إلى نسبة اكتفاء ذاتي من القمح تبلغ 70% بحلول عام 2030، مؤكدًا أن القمح من المحاصيل الاستراتيجية التي لا يمكن الاستغناء عنها.

ولفت إلى أن قرار الحكومة بإعلان أسعار توريد القمح مبكرًا ورفعها، إلى جانب زيادة عدد نقاط استلام القمح إلى 400 نقطة على مستوى المحافظات، وصرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من التوريد، شجع أعدادًا كبيرة من الفلاحين على التوسع في زراعة القمح.

https://www.youtube.com/watch?v=zRVBnyq-Pk0