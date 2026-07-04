متخصص عسكري: مقر القيادة الاستراتيجية يجسد قدرة الدولة المصرية على إدارة الأزمات ودعم اتخاذ القرار

قال اللواء أركان حرب أيمن عبد المحسن، المتخصص في الشأن العسكري، إن استعراض السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمقر القيادة الاستراتيجية يعكس قوة الدولة المصرية وقدرتها على إدارة شؤونها بكفاءة حتى في أصعب الظروف، مشيراً إلى أن المشهد أبرز امتلاك القوات المسلحة أحدث منظومات التسليح، التي جعلتها ضمن أقوى الجيوش على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف، خلال لقاء على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الاستعراض يجسد حجم التطور الذي شهدته المؤسسة العسكرية خلال السنوات الأخيرة.

وأكد عبد المحسن أن الهدف الرئيسي من مقر القيادة الاستراتيجية هو توحيد ومركزة مؤسسات الدولة بما يدعم عملية اتخاذ القرار، ويعزز القدرة على التنبؤ بالأزمات واستشرافها وإدارتها بكفاءة.

وأوضح أن مسمى "الأوكتاجون" يشير إلى تصميم هندسي مكون من ثمانية أضلاع، تضم إدارات وأفرع القوات المسلحة، بينما يتوسطها مبنيان رئيسيان مخصصان للتخطيط المركزي ودعم اتخاذ القرار، بما يحقق أعلى مستويات التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

وأضاف أن القوات المسلحة نجحت في تجهيز مقر القيادة الاستراتيجية بأحدث الوسائل والتكنولوجيات المتطورة، بما يمكنه من تنفيذ مهامه في متابعة التهديدات والتحديات الإقليمية والدولية، وإدارة الأزمات بصورة استباقية.

وأشار إلى أن المركز يعتمد على منظومة متكاملة للبيانات والمعلومات والتحليل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يسهم في توفير تقديرات دقيقة ودعم صانع القرار بالمعلومات اللازمة في التوقيت المناسب.