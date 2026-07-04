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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي: العناية الإلهية ووعي المصريين أنقذا الدولة وحفاظا على مؤسساتها

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد البدوي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر نجت بفضل إرادة الله ووعي شعبها من خطر كبير كان يهدد الدولة بالخراب والفوضى، مشيرًا إلى أن الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الفترة من عام 2011 وحتى ثورة 30 يونيو كادت أن تدفع الوطن إلى مسار شديد الخطورة لولا تماسك المصريين وإرادتهم في الحفاظ على دولتهم.

الإرادة الصلبة والوعي الراسخ

 ووجه الرئي خلال افتتاح  مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، التحية للشعب المصري، لأنه صاحب الإرادة الصلبة والوعي الراسخ، وجدد تقديره لشهداء الوطن الأبرار، وللقوات المسلحة الباسلة، «سيف الوطن ودرعه»، ولجهاز الشرطة المدنية وكافة مؤسسات الدولة التي تتحمل مسؤولية حماية الوطن وصياغة مستقبله.

حالة الخراب والفوضى

وقال الرئيس إن الله سبحانه وتعالى شاء أن يحمي مصر من حالة الخراب والفوضى التي كان من الممكن أن تستمر حتى اليوم، مؤكدًا أن العناية الإلهية، إلى جانب وعي المصريين، كانت العامل الحاسم في إنقاذ الدولة والحفاظ على مؤسساتها.


وأشار الرئيس السيسي إلى أن السنوات الماضية شهدت وقائع خطيرة تم خلالها محاصرة عدد من مؤسسات الدولة، من بينها المحكمة الدستورية العليا، ومجلس الوزراء، ووزارة الدفاع، ومدينة الإنتاج الإعلامي، وهو ما كان يفرض ضغوطًا هائلة على متخذي القرار، ويهدد بإصدار قرارات قد تضر بمصالح الدولة أو تدفعها إلى الفوضى.

أهداف إنشاء العاصمة الإدارية

وأوضح الرئيس أن أحد أهداف إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والقيادة الاستراتيجية يتمثل في ضمان استمرارية عمل مؤسسات الدولة بكفاءة وأمان، وعدم السماح بتكرار مثل تلك المشاهد مرة أخرى، مؤكدًا أن الدولة اتخذت جميع الأسباب والإجراءات اللازمة لحماية مؤسساتها الحيوية وتأمين عملية صنع القرار.


وشدد الرئيس السيسي على أن الجماعات المتطرفة والإرهابية لن تتوقف عن محاولاتها للإضرار بمصر، إلا أن الدولة أصبحت أكثر قدرة على مواجهة التحديات وحماية مقدراتها، مؤكدًا أن ما جرى في الماضي لن يتكرر مرة أخرى، وأن مصر ستظل دولة قوية ومتماسكة وقادرة على حماية أمنها واستقرارها في مواجهة أي تهديدات.

السيسي 30 يونيو ثورة 30 يونيو المحكمة الدستورية الرئيس السيسي

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