جبروت ستات الصعيد.. مشاجرة بالآلي بين النساء في قرية نجع عزوز بقنا| تفاصيل

طلقات نارية وحالة من الهرج والمرج، استيقظ عليها أهالي قرية نجع عزوز، التابعة لمحافظة قنا، بسبب مشاجرة بين عدة سيدات استخدم خلالها السلاح الآلي نتيجة خلافات جيرة فيما بينهم.

وخلال المشاجرة، لقيت ربة منزل مصرعها بطلق نارى على يد جارتها، بسبب خلافات الجيرة بقرية نجع عزوز في دشنا شمال قنا.

وقامت والدة ربة المنزل عقب وفاة ابنتها بإنهاء حياة المتهمة بقتل ابنتها، بعد دقائق من الواقعة التى تبادل خلالها طرفى المشاجرة "سيدات" إطلاق النيران بسبب خلافات قديمة بينهما فى قرية نجع عزوز.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمة بعد دقائق من ارتكاب الجريمة، فيما تكثف جهودها للسيطرة على الموقف بالمنطقة التى شهدت المشاجرة بين السيدات.

وتمكنت قوة أمنية من مركز شرطة دشنا شمال قنا، من ضبط متهمة ثانية فى واقعة مقتل سيدتين إثر المشاجرة التي نشبت بالأسلحة النارية، فى قرية نجع عزوز.

تلقت الأجهزة الأمنية بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد بمصرع مديحة. ك 45 عاما، على يد جارتها بطلق ناري بنجع عزوز في دشنا.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، للسيطرة على الموقف، وتمكنت من ضبط المتهمة بإنهاء حياة جارتها، تمهيداً لعرضها على النيابة العامة.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من المعلومات الأولية، أن خلافات جيرة قديمة بين الطرفين، انتهت لتبادل اطلاق نار، نتج عنه مصرع ربة المنزل.

وتحرر محضر بالواقعة واخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.