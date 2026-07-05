محافظ دمياط يدرس آخر تطورات لجنة تقنين أراضى الدولة

ترأس الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اجتماع لجنة تقنين أراضى الدولة، المُنعقد ، اليوم بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط، و أعضاء اللجنة ومدير مديرية الإصلاح الزراعى.

وتابع " محافظ دمياط " خلال الاجتماع مستجدات الموقف التنفيذى بملف التقنين ، وما تم تنفيذه من إجراءات للمعاينات و تقنين الأوضاع واسترداد أراضى الدولة وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المحددة .

و بحث المعوقات التى قد تواجه خطة العمل لتلافيها ، و أكد على الإسراع بكافة الإجراءات المطلوبة لرفع نسب الإنجاز، كما وجه بالعمل بالتوازى مع المنظومة الجديدة، بما يحقق تسريع وتيرة التنفيذ و نهو الإجراءات مع التأكيد على التيسير على المواطنين.

و لفت " المحافظ " إلى أن ملف تقنين أراضى الدولة يُعد من أهم الملفات التى تتابعها المحافظة بشكل دورى بهدف الحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.