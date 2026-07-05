ميناء دمياط يستقبل ناقلة غاز قادمة من اليونان تفرغ شحنة تبلغ حوالى 70997 طنا من الغاز المسال

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 6 سفن .. بينما غادر عدد 8 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة ، منها ناقلة الغاز المسال ( MARAN GAS AMORGOS )

والتى ترفع علم اليونان و يبلغ طولها 289 مترا و بعرض 46 مترا والمقرر لها أن تقوم بتفريغ شحنة تبلغ حوالى 70997 طن من الغاز المسال ، بعد تراكيها بجوار وحدة التغويز العائمة ( ENERGOS WINTER ) لبدء عملية نقل وتفريغ الشحنة عبر أرصفة الشركة المتحدة لمشتقات الغاز (UGDC ) .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26514 طن تشمل : 517 طن جبس و 4150 طن مولاس و 21847 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 50930 طن تشمل : 19620 طن ذرة و 11088 طن خردة و 650 طن حديد و 14000 طن فول صويا و 3000 طن فول و 755 طن خشب زان و 1817 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 194 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 56 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 824 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 163224 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 86405 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 2815 حركة .

وخلال رحلاتها لميناء دمياط غادرت السفينة (OLYMPOS SEAWAYS ) التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين مينائى دمياط و تريستا الإيطالي بعد ان قامت بتداول 3303 طن تشمل سمك و خضروات و فواكه و مصنوعات معدنية و كابلات ألومنيوم و منسوجات و ملابس و ضفائر سيارات و مفاتيح ليد و موصلات و أوتوبيسات منها بضائع تصدير متجهة إلي ايطاليا - هولندا – المانيا - انجلترا - سلوفينيا – سلوفيكيا - رومانيا – النمسا – التشيك - فرنسا – سويسرا – الدانمارك - السويد .

إلى جانب بضائع ترانزيت متوجهه إلى دول الخليج ، عمان - الامارات - الكويت – السعودية - قطر – الأردن عبر ميناء نويبع .