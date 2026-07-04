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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ دمياط: حل مشكلة الصرف الزراعى بحوض السواداية في مركز كفر البطيخ

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

ناقش  الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، آلية وضع حلول لمشكلة الصرف الزراعى بحوض السواداية الواقع ضمن مناطق " عزبة العدل ، عزبة السواداية ، عزبة اللضامين " بمركز كفر البطيخ، وذلك خلال اجتماع عُقد اليوم بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد و ممثلى كافة الجهات المعنية و رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ.

وشهد الاجتماع طرح لكافة المحاور المُتعلقة بالمشكلة ، التى جاءت نتيجة انخفاض منسوب الأراضي الزراعية اقل من مستوى منسوب مصرف السنانية العمومى ، وغمر الأراضي بالمياه ، مما أدى إلى وصول المنسوب إلى المبانى السكنية المتاخمة للأراضي الزراعية المنخفضة والمقامة بالمخالفة ، وتم طرح كافة المحاور المترتبة على ذلك .

 وناقش الدكتور حسام الدين فوزى كافة الحلول المطروحة للمشكلة ، ووجه بدراسة هذه الحلول على أرض الواقع لتنفيذها كما وجه تعليماته إلى مديرية الرى بالتنسيق مع الوحدة المحلية بسرعة تطهير وتجريف المصارف الخصوصية و مصرف السنانية العمومى . 


وأكد محافظ دمياط  متابعته الدورية لهذا الملف لوضع حل حاسم ، للحفاظ علي البيئة وصحة المواطنين

دمياط محافظ دمياط الاراضي الزراعيه حسام فوزى

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