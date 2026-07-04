ميناء دمياط يتداول 14 سفينة للحاويات والبضائع العامة

أعلنت هيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 6 سفن .. بينما غادر عدد 8 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة ، منها ناقلة الغاز المسال ( ARAN GAS AMORGOS ) والتى ترفع علم اليونان و يبلغ طولها 289 مترا وبعرض 46 مترا والمقرر لها أن تقوم بتفريغ شحنة تبلغ حوالى 70 ألفا و997 طنا من الغاز المسال، بعد تراكيها بجوار وحدة التغويز العائمة ( ENERGOS WINTER ) لبدء عملية نقل وتفريغ الشحنة عبر أرصفة الشركة المتحدة لمشتقات الغاز (UGDC).

وذكر -بيان صادر عن هيئة الميناء اليوم/السبت/- أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 26 ألفا و514 طنا شملت 517 طن جبس و 4150 طن مولاس و 21 ألفا و847 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 50 ألفا و930 طنا شملت 19 ألفا و620 طن ذرة و11 ألفا و88 طن خردة و650 طن حديد و 14 ألف طن فول صويا و 3 آلاف طن فول و 755 طن خشب زان و1817 طن بضائع متنوعة.

وأفاد البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 194 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارده 56 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 824 حاوية مكافئة.

وتابع البيان أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 163 ألفا و224 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 86 ألفا و405 أطنان، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجا 2815 حركة.

وخلال رحلاتها لميناء دمياط غادرت السفينة (OLYMPOS SEAWAYS ) التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين مينائى دمياط و تريستا الإيطالي بعد أن قامت بتداول 3303 أطنان تشمل سمك وخضروات وفواكه ومصنوعات معدنية وكابلات ألومنيوم ومنسوجات وملابس وضفائر سيارات ومفاتيح ليد وموصلات وأوتوبيسات منها بضائع تصدير متجهة إلي إيطاليا - هولندا – ألمانيا - إنجلترا - سلوفينيا – سلوفيكيا - رومانيا – النمسا – التشيك - فرنسا – سويسرا – الدانمارك - السويد.

إلى جانب بضائع ترانزيت متوجهه إلى دول الخليج ، عمان - الأمارات - الكويت – السعودية - قطر – الأردن عبر ميناء نويبع.