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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قنا :تشغيل ثاني وحدة للسكتة الدماغية بمستشفي قنا العام

وحدة السكتة الدماغية بمستشفى قنا العام
وحدة السكتة الدماغية بمستشفى قنا العام
أ ش أ

أعلن وكيل وزارة الصحة بقنا الدكتور أحمد محمود صادق تشغيل وحدة السكتة الدماغية بمستشفى قنا العام، في خطوة جديدة لدعم الخدمات العلاجية المتخصصة لمرضى الجلطات الدماغية.

وقال صادق - في تصريح اليوم /الأحد/ - إن وحدة السكتة الدماغية بمستشفى قنا العام تُعد الوحدة الأولى بالمستشفى والثانية على مستوى المحافظة بعد تشغيل وحدة السكتة الدماغية بمستشفى نجع حمادي العام، وذلك بما يعكس نجاح مديرية الشؤون الصحية بقنا في التوسع في تقديم الخدمات الطبية التخصصية وفقا لاستراتيجية وزارة الصحة والسكان للإرتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن الوحدة تضم أربعة أسرة مجهزة بأحدث الأجهزة والتجهيزات الطبية اللازمة لاستقبال وعلاج مرضى السكتات الدماغية، وتختص بسرعة التعامل مع الحالات المصابة بالسكتات الدماغية الحادة؛ بما يسهم في إنقاذ حياة المرضى وتقليل نسب الإعاقة، ورفع فرص التعافي والعودة إلى ممارسة حياتهم بصورة طبيعية.

وأكد أن وحدة السكتة الدماغية تقدم رعاية طبية متكاملة على مدار الساعة، بما يضمن سرعة الإستجابة للحالات الحرجة وتقليل المضاعفات وكذا تحسين معدلات الشفاء والإرتقاء بجودة الخدمات العلاجية المقدمة بالمحافظة .

وفي سياق آخر، نجح فريق قسم جراحة العظام بمستشفى قنا العام، في إجراء عدد من العمليات الجراحية الدقيقة والمتنوعة لحالات تشوهات عظام الأطفال والكبار، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد الديب مدير مستشفى قنا العام، والدكتور محمد رأفت رئيس قسم جراحة العظام.


 

وكيل وزارة الصحة قنا وحدة السكتة الدماغية بمستشفى قنا العام

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