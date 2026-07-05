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الإسكان الاجتماعي 2026.. الأسعار وشروط حجز شقق سكن لكل المصريين 9
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الإسكان الاجتماعي 2026.. الأسعار وشروط حجز شقق سكن لكل المصريين 9

الإسكان الاجتماعي 2026.. الأسعار وشروط حجز شقق سكن لكل المصريين 9
الإسكان الاجتماعي 2026.. الأسعار وشروط حجز شقق سكن لكل المصريين 9
عبد الفتاح تركي

سكن لكل المصريين .. ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة عن تفاصيل طرح الوحدات السكنية الجديدة ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 9»، بالتزامن مع ترقب المواطنين الإعلان الرسمي عن كراسة الشروط، حيث يحرص الراغبون في الحصول على وحدة سكنية على معرفة أسعار الشقق، والمساحات المتاحة، وشروط الحجز، والأوراق المطلوبة للتقديم، خاصة أن المبادرة تستهدف توفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل، في إطار جهود الدولة لتلبية احتياجات مختلف الفئات وتوسيع فرص تملك السكن الملائم.

أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي في الطرح الجديد

من المتوقع أن يستمر العمل بنظام التمويل العقاري المطبق في الطروحات السابقة، والذي يتيح للمستفيدين سداد قيمة الوحدة السكنية على فترات زمنية طويلة، بما يخفف الأعباء المالية على المواطنين، ويمنحهم فرصة امتلاك وحدة سكنية بأقساط ميسرة تتناسب مع مستويات الدخل المختلفة.

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ويتضمن النظام المالي المتوقع للطرح الآتي:

  • مقدم جدية حجز يتراوح بين 20 و30 ألف جنيه وفقًا للمدينة ومساحة الوحدة.
  • تتراوح أسعار الوحدات السكنية ما بين 750 ألف إلى 850 ألف جنيه.
  • تقسيط قيمة الوحدة على مدد طويلة تصل إلى 20 عامًا.
  • أقساط شهرية ميسرة تتناسب مع مستويات الدخل.
  • يبدأ القسط الشهري من 1070 جنيهًا، ويختلف القسط ربع السنوي في السنة الأولى ليتراوح بين 10 آلاف و400 جنيه إلى 11 ألفا و500 جنيه، ويزداد سنويًا.
  • إمكانية الاستفادة من الدعم النقدي المقدم للفئات الأكثر احتياجًا.

ويهدف هذا النظام إلى تمكين أكبر شريحة ممكنة من المواطنين من الحصول على وحدات سكنية مناسبة، مع توفير برامج سداد مرنة تتوافق مع إمكاناتهم المالية.

سكن لكل المصريين

شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 9

من المتوقع أن تتضمن شروط الحجز في مشروع «سكن لكل المصريين 9» عددًا من الضوابط المنظمة التي يجب توافرها في المتقدمين للاستفادة من الوحدات المطروحة، وذلك لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، وتشمل الشروط الآتية:

  • ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.
  • عدم حصول المتقدم أو أسرته على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروعات الإسكان المدعومة سابقًا.
  • أن يكون من أبناء المحافظة أو المقيمين أو العاملين بها.
  • أن يتناسب الدخل مع فئة المتقدم، بحيث لا يزيد صافي الدخل السنوي للأسرة عن 72 ألف جنيه، والأعزب عن 54 ألف جنيه بالنسبة لمحدودي الدخل.
  • الالتزام بحدود الدخل التي سيتم الإعلان عنها رسميًا ضمن كراسة الشروط الجديدة.

وتؤكد هذه الضوابط استمرار تطبيق معايير الاستحقاق لضمان توجيه الوحدات السكنية إلى الفئات المستهدفة من المبادرة.

مساحات ومواصفات وحدات الإسكان الاجتماعي

تشمل الوحدات المطروحة شققًا كاملة التشطيب، ومتصلة بجميع المرافق الأساسية، وجاهزة للسكن الفوري، مع توفير مساحات متنوعة تلائم احتياجات الأسر المختلفة، بما يمنح المواطنين خيارات متعددة تتناسب مع عدد أفراد الأسرة واحتياجاتهم.

وتتراوح المساحات غالبًا بين 75 مترًا مربعًا، وتتكون من غرفتين وصالة، و90 مترًا مربعًا، وتتكون من 3 غرف وصالة، وهو ما يتيح وحدات مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة.

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المدن المتوقع طرح وحدات سكنية بها

من المتوقع أن يشمل الإعلان التاسع لمبادرة «سكن لكل المصريين» عددًا من المدن الجديدة المنتشرة في مختلف المحافظات، بما يحقق التوسع في توفير الوحدات السكنية داخل المجتمعات العمرانية الجديدة، وتشمل المدن الآتية:

  • حدائق أكتوبر.
  • أكتوبر الجديدة.
  • حدائق العاصمة.
  • العبور الجديدة.
  • العاشر من رمضان.
  • مدينة السادات.
  • أسيوط الجديدة.
  • سوهاج الجديدة.

ومن المقرر الإعلان رسميًا عن المواقع النهائية للوحدات السكنية فور طرح كراسة الشروط الخاصة بمشروع «سكن لكل المصريين 9»، والتي ستتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بالأماكن المتاحة وآليات الحجز.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الإسكان الاجتماعي

يتعين على المواطنين الراغبين في التقديم تجهيز عدد من المستندات الأساسية لإتمام إجراءات الحجز، وتتمثل الأوراق المطلوبة في الآتية:

  • صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم والزوج أو الزوجة.
  • قسيمة الزواج أو مستندات الحالة الاجتماعية.
  • شهادات ميلاد الأبناء القصر.
  • مفردات مرتب أو مستندات إثبات الدخل.
  • إيصال مرافق حديث.
  • مستندات سداد مقدم الحجز وكراسة الشروط عند بدء التقديم.

ويُنصح الراغبون في التقديم بتجهيز هذه المستندات مسبقًا، حتى يتمكنوا من استكمال إجراءات الحجز فور فتح باب التقديم والإعلان عن كراسة الشروط الرسمية.

تمويل عقاري ميسر لتسهيل تملك الوحدات

يعتمد الطرح الجديد على نظام التمويل العقاري الذي يتيح سداد قيمة الوحدة على سنوات طويلة تصل إلى 20 عامًا، مع أقساط شهرية ميسرة ودعم نقدي للفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في زيادة فرص امتلاك وحدة سكنية مناسبة دون تحمل أعباء مالية كبيرة.

سكن لكل المصريين

ويأتي هذا الطرح ضمن جهود الدولة الرامية إلى توفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل، مع إتاحة خيارات متنوعة من حيث المساحات والمدن، إلى جانب استمرار تطبيق منظومة التمويل العقاري التي أثبتت نجاحها في الطروحات السابقة، انتظارًا للإعلان الرسمي عن كراسة الشروط التي ستحدد جميع التفاصيل النهائية الخاصة بالحجز.

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