تعليق عاجل من مستشارة اللغة الإنجليزية بالتعليم بعد امتحان انجليزي الثانوية العامة

في أول تعليق لها بعد امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026 .. كتبت منذ قليل الدكتورة إيمان يوسف مستشار مادة اللغة الإنجليزية بوزارة التربية والتعليم بيان إعلامي عبر حسابها الرسمي على فيس بوك قالت خلاله :

أتقدم بخالص الشكر والامتنان لكل الزملاء والاصدقاء وأولياء الأمور من أرسل كلمة شكر او امتنان

وأضافت : أولا التوفيق بالله .. ثانيا الشكر موصول لمعالي وزير التربية والتعليم علي توجيهات سيادته بمراعاة جميع المستويات .. وللسادة الزملاء الذين شاركوا في إعداد النماذج الإسترشادية

واستكملت قائلة : أتقدم لأعضاء لجنةوضع امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026 جميعا الشكر والإمتنان ، مؤكدة أنه لولا سرية الأمر لذكرتهم بالاسم شكرا لكم جميعا .. وبالتوفيق لجميع ابناءنا الطلبة فيما هو قادم

وكان قد أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، بالنظامين الجديد والقديم، بالشعبتين الأدبية والعلمية، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، حيث أدى الامتحان بالنظام الجديد عدد (867,429) طالبًا وطالبة، فيما أدى الامتحان بالنظام القديم عدد (3,269) طالبًا وطالبة داخل (2,032) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى (284) طالبًا وطالبة من مدارس المكفوفين بالنظام الجديد امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (الورقة الثانية).

وأكد خالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن جميع مراحل العمل الخاصة بالامتحانات مؤمنة بالكامل، بدءًا من طباعة الأسئلة، مرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان، ثم لجان السير، وصولًا إلى لجان النظام والمراقبة، بما يضمن سلامة الإجراءات وسرية الامتحانات.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة (النظام القديم) يوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2026 امتحان الدور الأول للشعبة العلمية (الرياضيات) في مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)، كما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين بالنظام الجديد امتحان مادة الجغرافيا (الورقة الأولي).

وواصل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، متابعته لسير أعمال امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة من داخل غرفة العمليات المركزية بالوزارة، وذلك للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية في جميع اللجان على مستوى الجمهورية.

وأجرى الوزير اتصالات مباشرة مع مديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات؛ لمتابعة انتظام وصول صناديق أوراق الأسئلة وكراسات الإجابة إلى مقار اللجان في التوقيتات المحددة، والتأكد من عدم وجود أية معوقات قد تؤثر على سير الامتحانات.

وشدد الوزير، مع انطلاق الامتحانات، على ضرورة الالتزام الكامل بإجراءات التفتيش المقررة للطلاب بكل دقة وحزم، مع مراجعة اللجان من الداخل قبل بدء الامتحان والتأكد من خلوها تمامًا من أي وسائل أو أدوات قد تُستخدم في الإخلال بأعمال الامتحانات.

كما تابع الوزير، من خلال منظومة المتابعة بالكاميرات وشاشات المراقبة داخل غرفة العمليات المركزية، إجراءات دخول الطلاب إلى اللجان وسير العملية الامتحانية، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ أعمال التفتيش بمنتهى الدقة والحزم.

ووجه الوزير ببدء توزيع أوراق الأسئلة على الطلاب في المواعيد المقررة، مع الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، بما يضمن انتظام سير اللجان منذ اللحظات الأولى لبدء الامتحان.



